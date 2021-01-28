  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Коваленко на выходных может пройти медосмотр в Аталанте
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коваленко на выходных может пройти медосмотр в Аталанте

Премьер-лига
(2 голосов)

Закрытие трансферного окна все ближе

Коваленко на выходных может пройти медосмотр в Аталанте
Новина українською

"Аталанта" намерена ускорить переход хавбека "Шахтера" Виктора Коваленко.

По информации TuttoAtalanta, хавбек может пройти медосмотр в итальянском клубе уже на этих выходных. Украинец должен прилететь в Италию в субботу 30 января.

Сообщается, что контракт с игроком уже улажен, а переговоры между "Аталантой" и "Шахтером" идут полным ходом.

По данным источника, контракт Коваленко с бергамаски будет рассчитан на 4,5 года, до лета 2025 года.

"Шахтер" готов отпустить игрока уже зимой, так как не смог согласовать с хавбеком новый контракт. Но при этом донецкий клуб требует от "Аталанты" некоторую финансовую компенсацию. Если стороны придут к общему знаменателю, трансфер будет оформлен до 1 февраля.

Напомним, что соглашение Коваленко с "Шахтером" рассчитано до лета этого года. В июне футболист сможет сменить клуб на правах свободного агента.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ferzz (Gluhiv)
29.01.2021 в 00:00
Опять сопли.
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
28.01.2021 в 23:42
Новости имени дутого силикона морозючки..
Ответить
+1
-2
aleks68
29.01.2021 в 00:30
а когда купят цыганкова?
Ответить
0
0
adidas77 (Cумы)
28.01.2021 в 22:53
... а может и не пройти! Заипали вы с этой мыльной оперой. Перейдёт напишите!
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...