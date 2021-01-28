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Коваленко на выходных может пройти медосмотр в Аталанте
Закрытие трансферного окна все ближе
"Аталанта" намерена ускорить переход хавбека "Шахтера"
По информации TuttoAtalanta, хавбек может пройти медосмотр в итальянском клубе уже на этих выходных. Украинец должен прилететь в Италию в субботу 30 января.
Сообщается, что контракт с игроком уже улажен, а переговоры между "Аталантой" и "Шахтером" идут полным ходом.
По данным источника, контракт Коваленко с бергамаски будет рассчитан на 4,5 года, до лета 2025 года.
"Шахтер" готов отпустить игрока уже зимой, так как не смог согласовать с хавбеком новый контракт. Но при этом донецкий клуб требует от "Аталанты" некоторую финансовую компенсацию. Если стороны придут к общему знаменателю, трансфер будет оформлен до 1 февраля.
Напомним, что соглашение Коваленко с "Шахтером" рассчитано до лета этого года. В июне футболист сможет сменить клуб на правах свободного агента.
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