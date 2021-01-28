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Луческу возьмет на второй сбор двух однофамильцев из молодежки Динамо
Викентий и Назар Волошины произвели впечатление на тренера
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Динамовцы одержали победу со счетом 3:0, а на Луческу очень позитивное впечатление произвели хавбеки молодежки - Викентий и Назар Волошины.
По итогам матча Луческу принял решение, что оба футболиста отправятся на турецкий сбор первой команды.
Отметим, что эти игроки не родственники, а однофамильцы.
19-летний Викентий Волошин действует на позиции атакующего хавбека (за команду U-19: 43 матча, 22 гола; за команду U-21: 16 матчей, 6 голов).
17-летний Назар Волошин лишь в прошлом году закончил динамовскую академию (за команду U-19: 13 матчей, 3 гола; за команду U-21: 3 матча, 1 гол).
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