Луческу возьмет на второй сбор двух однофамильцев из молодежки Динамо

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу посетил спарринг команды U-21 с ФК "Левый берег".

Динамовцы одержали победу со счетом 3:0, а на Луческу очень позитивное впечатление произвели хавбеки молодежки - Викентий и Назар Волошины.

По итогам матча Луческу принял решение, что оба футболиста отправятся на турецкий сбор первой команды.

Отметим, что эти игроки не родственники, а однофамильцы.

19-летний Викентий Волошин действует на позиции атакующего хавбека (за команду U-19: 43 матча, 22 гола; за команду U-21: 16 матчей, 6 голов).

17-летний Назар Волошин лишь в прошлом году закончил динамовскую академию (за команду U-19: 13 матчей, 3 гола; за команду U-21: 3 матча, 1 гол).