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Луческу возьмет на второй сбор двух однофамильцев из молодежки Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Викентий и Назар Волошины произвели впечатление на тренера

Луческу возьмет на второй сбор двух однофамильцев из молодежки Динамо
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу посетил спарринг команды U-21 с ФК "Левый берег".

Динамовцы одержали победу со счетом 3:0, а на Луческу очень позитивное впечатление произвели хавбеки молодежки - Викентий и Назар Волошины.

По итогам матча Луческу принял решение, что оба футболиста отправятся на турецкий сбор первой команды.

Отметим, что эти игроки не родственники, а однофамильцы.

19-летний Викентий Волошин действует на позиции атакующего хавбека (за команду U-19: 43 матча, 22 гола; за команду U-21: 16 матчей, 6 голов).

17-летний Назар Волошин лишь в прошлом году закончил динамовскую академию (за команду U-19: 13 матчей, 3 гола; за команду U-21: 3 матча, 1 гол).

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Викентий Волошин Назар Волошин
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (1)
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aleks68
29.01.2021 в 00:29
и это всё усиление?карман дырявый
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