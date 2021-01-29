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Динамо - Лудогорец. Анонс и прогноз на первый матч турецкого сбора

Премьер-лига
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Киевское "Динамо" проведет стартовый спаринг в рамках турецкого сбора против болгарского "Лудогорца". Начало поединка, по планам, в 16:00 субботы 30-го января

Динамо - Лудогорец. Анонс и прогноз на первый матч турецкого сбора
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

На втором этапе подготовки к возобновлению сезона команда Мирчи Луческу отправилась в Турцию, где планирует провести пять товарищеских поединков за десять дней. Первым соперником станет недавний опонент донецкого "Шахтера", несменный чемпион Болгарии последних девяти лет, "Лудогорец" из Разграда.

Товарищеский матч

Динамо Киев 16:00 Лудогорец

Трансляцию матча в свободном доступе можно посмотреть на клубом Ютуб канале ФК Динамо

В поиске наконечника

На сборе в ОАЭ Мирча Луческу сумел просмотреть в деле всех кандидатов в основную команду и даже дал шанс некоторым молодым. Правда результаты спарингов не впечатляют, особенно по части эффективности нападения. "Динамо" сперва уступило польской "Легии" (0:2), затем справилось с "Шахтером" из Солигорска (2:0) и сыграло вничью со сборной Иордании (0:0).

Основной задачей тренерского штаба является поиск оптимального наконечника атак. Пока что и Артем Беседин, и Владислав Супряга по большей части разочаровывают, так что выручать команду своими голами, по старинке, приходится Виктору Цыганкову. Положительным моментом первого сбора стал и дебютный гол бразильца Клейтона.

Динамо - Лудогорец. Анонс и прогноз на первый матч турецкого сбора - изображение 1

Вечный чемпион с тренерской чехардой

Со времен повышения в классе "Лудогорец" бессменный чемпион Болгарии. Амбициозный проект, тем не менее, не имеет стабильности на тренерском мостика. Вот и нынешний наставник "Лудогорца", 44-летний литовец Вальдас Дамбраускас был назначен третьего января и уже в Турции на тренировочных сборах провел свой дебютный поединок во главе команды.

23-го января болгары сыграли с другим украинским клубом, "Шахтером". Хотя и пропустили дважды, но нашли в себе силы отыграться за счет голов Икоко и Совли (2:2).

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Прогноз

Луческу продолжит поиски забивного форварда в недрах имеющегося под рукой состава, но в этот раз соперник заставит действовать "веселее", чем в Эмиратах, что и приведет к обмену голами. Оборона "Лудогорца" далеко не эталон надежности, так что у Беседина с Супрягой резко возрастают шансы на гол, как и у остальных "динамовцев".

Ставка: Обе забьют

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Лудогорец (Разград)
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