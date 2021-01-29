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Второй после Дуэлунда? В киевское Динамо сватают игрока сборной Дании
Центральный защитник
Капитан "Брондбю", игрок сборной Дании Андреас Макше, может перейти в киевское "
Об этом говорит товарищ действующего игрока "Динамо", тоже датского легионера Микеля Дуэлунда - Эрик Браун. Он завершил карьеру футболиста, но футбол не покинул. Сейчас Эрик является одним из основателей Ассоциации футболистов Украины, которая защищает права игроков и помогает им на различных этапах карьеры.
Эрик сообщил, что киевлян заинтересовал 26-летний капитан "Брондбю" Андреас Макше, который играет на позиции центрального защитника.
Стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 2 млн евро, цена является самой высокой за всю его карьеру. Контракт игрока с "Брондбю" рассчитан до лета 2023 года.
Капитан "Брондбю" - молодой центральный защитник Андреас Макше, добавил бы "Динамо" стабильности. Есть информация, что он понравился киевскому клубу. "Динамо" может его подписать. Для Андреаса это был бы отличный вариант. Все зависит от возможностей "Динамо".
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