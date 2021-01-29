Второй после Дуэлунда? В киевское Динамо сватают игрока сборной Дании

Капитан "Брондбю", игрок сборной Дании Андреас Макше, может перейти в киевское " Динамо ".

Об этом говорит товарищ действующего игрока "Динамо", тоже датского легионера Микеля Дуэлунда - Эрик Браун. Он завершил карьеру футболиста, но футбол не покинул. Сейчас Эрик является одним из основателей Ассоциации футболистов Украины, которая защищает права игроков и помогает им на различных этапах карьеры.

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Эрик сообщил, что киевлян заинтересовал 26-летний капитан "Брондбю" Андреас Макше, который играет на позиции центрального защитника.

Стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 2 млн евро, цена является самой высокой за всю его карьеру. Контракт игрока с "Брондбю" рассчитан до лета 2023 года.