  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бразильский защитник назвал свою мечту с донецким Шахтером
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бразильский защитник назвал свою мечту с донецким Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

Впереди еще почти 4 года в украинской команде

Бразильский защитник назвал свою мечту с донецким Шахтером
Новина українською

Центральный защитник "Шахтера" Витао рассказал о задачах, которые ставит перед собой в составе "горняков".

Мой контракт рассчитан на 5 лет. В Украине я год и четыре месяца. Планирую отработать контракт до конца, а там - как Бог даст.

Сейчас мечтаю выиграть с "Шахтером" Лигу Европы. Глобально - выиграть Лигу чемпионов и стать чемпионом мира, - сказал бразилец в интервью журналу Футбол.

Читайте такжеВиктор Грачев: Каштру учит Шахтер играть на результат, он проделал колоссальную работу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Лига Европы Шахтер (Донецк) Витао
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dynamo.kiev.ua

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...