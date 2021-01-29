Бразильский защитник назвал свою мечту с донецким Шахтером

Центральный защитник " Шахтера " Витао рассказал о задачах, которые ставит перед собой в составе "горняков".

Мой контракт рассчитан на 5 лет. В Украине я год и четыре месяца. Планирую отработать контракт до конца, а там - как Бог даст.

Сейчас мечтаю выиграть с "Шахтером" Лигу Европы. Глобально - выиграть Лигу чемпионов и стать чемпионом мира, - сказал бразилец в интервью журналу Футбол.