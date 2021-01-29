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Бразильский защитник назвал свою мечту с донецким Шахтером
Впереди еще почти 4 года в украинской команде
Центральный защитник "
Мой контракт рассчитан на 5 лет. В Украине я год и четыре месяца. Планирую отработать контракт до конца, а там - как Бог даст.
Сейчас мечтаю выиграть с "Шахтером" Лигу Европы. Глобально - выиграть Лигу чемпионов и стать чемпионом мира, - сказал бразилец в интервью журналу Футбол.
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Источник:dynamo.kiev.ua
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