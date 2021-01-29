Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Ворсклы объяснил, на каком этапе находится подготовка полтавчан к УПЛ
Остается оттачивать мастерство
Руслан Степанюк, форвард полтавской "
Трудно было, слава Богу, закончились тренировки на песке. Сил набрали, теперь надо наигрывать заготовки на чемпионат.
Степанюка спросили, не сложно устраивать сборы в Турции без перерыва на многодневное возвращение к Киеве.
Да нет. Очень хорошие условия созданы для нас. Сбор хороший, все - питание, номера, восстановление, все есть. Поэтому грех жаловаться.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол News
Популярное сейчас
- Коваленко все ближе к Аталанте, вариант продажи для Лунина. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Львов продолжает всех разносить, Минай, Заря и Ворскла пока без побед. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Данило Силва обсудил с Суркисом свое возможное сотрудничество с Динамо
- Игорь Суркис рассказал, кому пришла идея пригласить в Динамо Луческу
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО
- Яркая девушка молодой итальянской звезды, которая готова покорять мир высокой моды. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...