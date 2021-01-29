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Нападающий Ворсклы объяснил, на каком этапе находится подготовка полтавчан к УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Остается оттачивать мастерство

Нападающий Ворсклы объяснил, на каком этапе находится подготовка полтавчан к УПЛ
Новина українською

Руслан Степанюк, форвард полтавской "Ворсклы", описал для ТК Футбол ход подготовки к весенней части УПЛ и оценил качество сборов в Турции.

Трудно было, слава Богу, закончились тренировки на песке. Сил набрали, теперь надо наигрывать заготовки на чемпионат.

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Степанюка спросили, не сложно устраивать сборы в Турции без перерыва на многодневное возвращение к Киеве.

Да нет. Очень хорошие условия созданы для нас. Сбор хороший, все - питание, номера, восстановление, все есть. Поэтому грех жаловаться.

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В статье: Ворскла (Полтава) Руслан Степанюк тренировочный сбор
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Источник:
Футбол News

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