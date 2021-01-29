Нападающий Ворсклы объяснил, на каком этапе находится подготовка полтавчан к УПЛ

Руслан Степанюк, форвард полтавской " Ворсклы ", описал для ТК Футбол ход подготовки к весенней части УПЛ и оценил качество сборов в Турции.

Трудно было, слава Богу, закончились тренировки на песке. Сил набрали, теперь надо наигрывать заготовки на чемпионат.

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Степанюка спросили, не сложно устраивать сборы в Турции без перерыва на многодневное возвращение к Киеве.