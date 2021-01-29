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Сергей Кравченко рассказал, к чьей критике он прислушивается
В инстаграме пишут гадости, но в лицо никто так и не скажет
Экс-футболист "Днепр-1" Сергей Кравченко рассказал, как воспринимает критику.
"Могу прислушаться к папе, семье. Людям, которые профессионалы в этом деле, скажут мне честно и открыто. Есть такие у меня друзья, которые могут рассказать. От этих людей я не слышал, что не тяну.
Получаю удовольствие от футбола. Стараюсь делать максимум, приносить пользу команде. В инстаграме пишут гадости, но в лицо мне за мою карьеру никто это не сказал. По игре, что корявый, кривой, старый – никто в лицо не сказал. В инстаграме можно красиво написать.
Для меня главный критик – я сам себе. Поверьте, я очень самокритичный. Копаюсь, переживаю. Не знаю, хорошо это или плохо. Если слушать критику нефутбольных людей, наверное, нужно было не начинать в футбол играть", – сказал Кравченко.
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