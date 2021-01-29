Сергей Кравченко рассказал, к чьей критике он прислушивается

Экс-футболист "Днепр-1" Сергей Кравченко рассказал, как воспринимает критику.

"Могу прислушаться к папе, семье. Людям, которые профессионалы в этом деле, скажут мне честно и открыто. Есть такие у меня друзья, которые могут рассказать. От этих людей я не слышал, что не тяну.

Получаю удовольствие от футбола. Стараюсь делать максимум, приносить пользу команде. В инстаграме пишут гадости, но в лицо мне за мою карьеру никто это не сказал. По игре, что корявый, кривой, старый – никто в лицо не сказал. В инстаграме можно красиво написать.

Для меня главный критик – я сам себе. Поверьте, я очень самокритичный. Копаюсь, переживаю. Не знаю, хорошо это или плохо. Если слушать критику нефутбольных людей, наверное, нужно было не начинать в футбол играть", – сказал Кравченко.