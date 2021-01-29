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С Русиным, Гармашем и Волошиными. После ОАЭ Динамо отправилось в Турцию
Без Белуце
Киевское "
Главный тренер Мирча Луческу будет располагать для окончательной подготовки к поединкам УПЛ, Кубка Украины и Лиги Европы 30 футболистами.
Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун
Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Сидклей, Сирота, мешкотно, Тимчик
Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Шепелев, Андриевский, Вербич, Де Пена, Дуелунд, Волошин Н., Волошин В.
Нападающие: Беседин, Родригес, Русин, Ванат
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