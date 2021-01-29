С Русиным, Гармашем и Волошиными. После ОАЭ Динамо отправилось в Турцию

Киевское " Динамо " объявило состав на второй тренировочный сбор в Турции.

Главный тренер Мирча Луческу будет располагать для окончательной подготовки к поединкам УПЛ, Кубка Украины и Лиги Европы 30 футболистами.

Читайте также Жерсон Родригес объяснил требования в упражнениях Луческу на тренировках Динамо

Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Сидклей, Сирота, мешкотно, Тимчик

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Шепелев, Андриевский, Вербич, Де Пена, Дуелунд, Волошин Н., Волошин В.

Нападающие: Беседин, Родригес, Русин, Ванат