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С Русиным, Гармашем и Волошиными. После ОАЭ Динамо отправилось в Турцию

Премьер-лига
(2 голосов)

Без Белуце

С Русиным, Гармашем и Волошиными. После ОАЭ Динамо отправилось в Турцию
Новина українською

Киевское "Динамо" объявило состав на второй тренировочный сбор в Турции.

Главный тренер Мирча Луческу будет располагать для окончательной подготовки к поединкам УПЛ, Кубка Украины и Лиги Европы 30 футболистами.

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Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Сидклей, Сирота, мешкотно, Тимчик

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Шепелев, Андриевский, Вербич, Де Пена, Дуелунд, Волошин Н., Волошин В.

Нападающие: Беседин, Родригес, Русин, Ванат

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) тренировочный сбор
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Источник:
Динамо

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Комментарии (2)
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shat (киев)
29.01.2021 в 11:35
а где восходящая звезда нападения ? уже зашел
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Andriy Mironyuk
29.01.2021 в 11:04
Шо таке "мешкотно"?
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