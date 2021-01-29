Александрия - Аланияспор U-19: видео онлайн трансляция

Подопечным Владимира Шарана пришлось в экстренном порядке искать нового соперника на сборах в Турции из-за отказа "Славии". Решением стало приглашение на спарринг юношеской команды "Аланияспора".

Заметим, что на зимних сборах александрийцы провели уже два матча: разгромили "Македонию ГП" и сыграли вничью с "ЦСКА 1948".

Следите за третьим спаррингом "горожан" в Турции прямо в этой новости в плеере Youtube-канала ФК "Александрия". Также следить за игрой вы можете в событийном онлайне на UA-Футбол здесь .

Товарищеский матч

29 января. Турция. Начало в 10:00

ФК "Александрия" (Украина) - "Аланияспор" U-19 (Турция)