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Александрия - Аланияспор U-19: видео онлайн трансляция

Премьер-лига
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Против "горожан" сыграет команда 19-летних

Александрия - Аланияспор U-19: видео онлайн трансляция
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Подопечным Владимира Шарана пришлось в экстренном порядке искать нового соперника на сборах в Турции из-за отказа "Славии". Решением стало приглашение на спарринг юношеской команды "Аланияспора".

Заметим, что на зимних сборах александрийцы провели уже два матча: разгромили "Македонию ГП" и сыграли вничью с "ЦСКА 1948".

Следите за третьим спаррингом "горожан" в Турции прямо в этой новости в плеере Youtube-канала ФК "Александрия". Также следить за игрой вы можете в событийном онлайне на UA-Футбол здесь.

Товарищеский матч
29 января. Турция. Начало в 10:00
ФК "Александрия" (Украина) - "Аланияспор" U-19 (Турция)

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В статье: ФК Александрия Аланияспор
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