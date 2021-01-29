Богдан Бутко перейдет в турецкий клуб - СМИ

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко близок к подписанию контракта с турецким "Эрзурум ББ", сообщает Erkhaber.

По информации источника, украинский футболист в ближайшее время приедет в Турцию и подпишет контракт. В то же время турецкие СМИ утверждают, что 30-летний защитник заинтересовал двух московских клубов – "Спартака" и "Локомотива".



Контракт игрока с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2021 года. В прошлом году он на правах аренды играл за "Лех", сыграв в 18-ти поединках и сделал 1 ассист.

Напомним, то Бутко не полетел с "Шахтером" на первый сбор в Турцию.