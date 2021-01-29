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Шахтер определился с соперниками на вторых сборах

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(1 голосов)

Второй учебно-тренировочный сбор горняки начнут 29 января

Шахтер определился с соперниками на вторых сборах
Новина українською

Сегодня, 29 января, донецкий "Шахтер" начнет второй контрольно-тренировочный сбор, который также пройдет в Турции, в Белеке. Об этом сообщает "Шахтер News".

"Дончане" назвали список своих спарринг-партнеров:

  • 31 января "Шахтер" - "Црвена Звезда" (Сербия),
  • 3 февраля "Шахтер" - "Слован" (Словакия),
  • 5 февраля "Шахтер" - "Локомотив" (Грузия)

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Напомним, в течение первого тренировочного сбора "Шахтер" провел три спарринга. Два из них "Шахтер" сыграл вничью (с "Лехом" и "Лудогорцем"), а также обыграл "Силекс".

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В статье: Шахтер (Донецк) Црвена Звезда (Белград) Слован (Братислава) Локомотив (Тбилиси)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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fabo95
29.01.2021 в 13:45
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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