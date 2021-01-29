Шахтер определился с соперниками на вторых сборах

Сегодня, 29 января, донецкий "Шахтер" начнет второй контрольно-тренировочный сбор, который также пройдет в Турции, в Белеке. Об этом сообщает "Шахтер News".

"Дончане" назвали список своих спарринг-партнеров:

31 января "Шахтер" - "Црвена Звезда" (Сербия),

3 февраля "Шахтер" - "Слован" (Словакия),

5 февраля "Шахтер" - "Локомотив" (Грузия)

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Напомним, в течение первого тренировочного сбора "Шахтер" провел три спарринга. Два из них "Шахтер" сыграл вничью (с "Лехом" и "Лудогорцем"), а также обыграл "Силекс".