Герой футбольного дня. Исмаили

Не было бы счастья – да несчастье помогло... Мы не знаем и не можем знать априори, раскрылся ли бы Виктор Корниенко в "Шахтере", если бы травма не выбили из игры на полгода Исмаили. "Шахтер" дошел до полуфинала прошлогодней Лиги Европы и основным левым защитником в течение большей части еврокампании был Исмаили. От него, как и еще от нескольких стержневых футболистов, зависел рисунок игры команды, хотя уже второй матч 1/8-й финала против "Вольфсбурга", а также четвертьфинал и полуфинал, "горняки" сыграли без бразильца.

В тех матчах слева в обороне играл Николай Матвиенко, а Виктор Корниенко появился на горизонте осенью, когда, кроме травм, "горняков" сковала эпидемия коронавируса. Игра молодого защитника в Мадриде напоминала ураган: пришел ниоткуда, оставил после себя немало следов, понесся дальше. Впоследствии и Виктора постигла травма, но молодой организм восстановился даже быстрее, чем предполагалось. На первом тренировочно-учебном сборе этой зимы Корниенко вернулся к игре и отметился вот таким шедевром:

Исмаили продолжал восстанавливаться.

И вот на второй сбор в Турцию отправились оба левых защитника. Прежде всего, это развязывает руки Луишу Каштру относительно Матвиенко. Николая больше нет смысла привязывать к левому флангу. Он вернется в центр в пару к Кривцову, тогда как нестабильные Витао, Хочолава и Бондарь будут дублерами. Не исключено, что кто-то из них перепрофилируется в правого защитника, ведь альтернативы Додо практически нет. Болбат в обойме (на первом сборе играл немало), но для топ-матчей нужны другие игроки. Сиприано сыроват, да и более привычны для него выступления в полузащите или слева в обороне. Здесь тренер будет в поиске оптимального варианта решения проблемы, тогда как на левом фланге все сведется к интересной конкуренции между молодостью и опытом – Корниенко против Исмаили.

Оба игрока находятся в равных условиях. Корниенко чуть быстрее выздоровел, но Исмаили эту небольшую фору может "съесть" благодаря опыту. До первого официального матча 2021-го года осталось две недели, поэтому оба игрока со старта вынуждены демонстрировать все лучшие качества.

Эта конкуренция будет сочной изюминкой контрольных матчей "Шахтера". Когда результат не имеет значения, на первый план выходят именно такие нюансы. Исмаили или Корниенко? Карты розданы, барабан раскручен...