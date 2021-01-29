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Герой футбольного дня. Исмаили

Премьер-лига
(3 голосов)

Молодость или опыт?

Герой футбольного дня. Исмаили
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Не было бы счастья – да несчастье помогло... Мы не знаем и не можем знать априори, раскрылся ли бы Виктор Корниенко в "Шахтере", если бы травма не выбили из игры на полгода Исмаили. "Шахтер" дошел до полуфинала прошлогодней Лиги Европы и основным левым защитником в течение большей части еврокампании был Исмаили. От него, как и еще от нескольких стержневых футболистов, зависел рисунок игры команды, хотя уже второй матч 1/8-й финала против "Вольфсбурга", а также четвертьфинал и полуфинал, "горняки" сыграли без бразильца.

В тех матчах слева в обороне играл Николай Матвиенко, а Виктор Корниенко появился на горизонте осенью, когда, кроме травм, "горняков" сковала эпидемия коронавируса. Игра молодого защитника в Мадриде напоминала ураган: пришел ниоткуда, оставил после себя немало следов, понесся дальше. Впоследствии и Виктора постигла травма, но молодой организм восстановился даже быстрее, чем предполагалось. На первом тренировочно-учебном сборе этой зимы Корниенко вернулся к игре и отметился вот таким шедевром:

Исмаили продолжал восстанавливаться.

И вот на второй сбор в Турцию отправились оба левых защитника. Прежде всего, это развязывает руки Луишу Каштру относительно Матвиенко. Николая больше нет смысла привязывать к левому флангу. Он вернется в центр в пару к Кривцову, тогда как нестабильные Витао, Хочолава и Бондарь будут дублерами. Не исключено, что кто-то из них перепрофилируется в правого защитника, ведь альтернативы Додо практически нет. Болбат в обойме (на первом сборе играл немало), но для топ-матчей нужны другие игроки. Сиприано сыроват, да и более привычны для него выступления в полузащите или слева в обороне. Здесь тренер будет в поиске оптимального варианта решения проблемы, тогда как на левом фланге все сведется к интересной конкуренции между молодостью и опытом – Корниенко против Исмаили.

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Оба игрока находятся в равных условиях. Корниенко чуть быстрее выздоровел, но Исмаили эту небольшую фору может "съесть" благодаря опыту. До первого официального матча 2021-го года осталось две недели, поэтому оба игрока со старта вынуждены демонстрировать все лучшие качества.

Герой футбольного дня. Исмаили - изображение 1

Эта конкуренция будет сочной изюминкой контрольных матчей "Шахтера". Когда результат не имеет значения, на первый план выходят именно такие нюансы. Исмаили или Корниенко? Карты розданы, барабан раскручен...

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В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили герой футбольного дня Виктор Корниенко
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