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Стало известно, какую компенсацию Шахтер может получить за Коваленко
Трансфер близок к завершению сделки
Донецкий клуб "Шахтер" может получить от "Аталанты" за трансфер Виктора Коваленко 1 миллион евро, сообщает Sky Sport Italia.
Сообщается, что это компенсация за досрочно разорванный контракт с 24-летним украинцем, который истекает 30 июня 2021 года. По информации источника, Коваленко должен прибыть в Италию в ближайшие дни.
Отмечается, что в случае перехода Коваленко в "Аталанту" , в аренду пойдет Сэм Ламмерс, на которого претендуют "Парма" и "Дженоа".
В текущем сезоне во всех турнирах в составе "Шахтера" полузащитник провел 11 выступлений, в которых забил 4 гола. Портал Transfermarket оценивает футболиста в 6 миллионов евро.
Напомним, что украинец может пройти медосмотр в итальянском клубе уже на этих выходных.
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