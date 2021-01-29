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Стало известно, какую компенсацию Шахтер может получить за Коваленко

Премьер-лига
(1 голосов)

Трансфер близок к завершению сделки

Стало известно, какую компенсацию Шахтер может получить за Коваленко
Новина українською

Донецкий клуб "Шахтер" может получить от "Аталанты" за трансфер Виктора Коваленко 1 миллион евро, сообщает Sky Sport Italia.

Сообщается, что это компенсация за досрочно разорванный контракт с 24-летним украинцем, который истекает 30 июня 2021 года. По информации источника, Коваленко должен прибыть в Италию в ближайшие дни.

Отмечается, что в случае перехода Коваленко в "Аталанту" , в аренду пойдет Сэм Ламмерс, на которого претендуют "Парма" и "Дженоа".

В текущем сезоне во всех турнирах в составе "Шахтера" полузащитник провел 11 выступлений, в которых забил 4 гола. Портал Transfermarket оценивает футболиста в 6 миллионов евро.

Напомним, что украинец может пройти медосмотр в итальянском клубе уже на этих выходных.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
Sport Sky

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Комментарии (6)
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RockNRoLLa (IF)
29.01.2021 в 13:56
Незважаючи на уподобання вболівальників, пєшеход Вітя, чи ні, але однозначно бажаємо йому кар‘єрного росту і залізного місця в основі Аталанти
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+1
0
fabo95
29.01.2021 в 13:45
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
29.01.2021 в 13:43
Удачи Вите. В пару к Малине. Русскоязычных уже целая компания будет, не пропадет.
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.01.2021 в 13:35
Думаю якщо це правда, і італійці його раптом підпишуть,то сяде на лавку. Глухий запас.
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0
-4
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ПетроФ (Луцьк)
29.01.2021 в 13:20
аж цілий лям(( привіт палкіну
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+1
0
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satellite (Харьков)
29.01.2021 в 13:16
Удачи в Итальянском Чемпионате !!!
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-1


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