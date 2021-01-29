Стало известно, какую компенсацию Шахтер может получить за Коваленко

Донецкий клуб "Шахтер" может получить от "Аталанты" за трансфер Виктора Коваленко 1 миллион евро, сообщает Sky Sport Italia.

Сообщается, что это компенсация за досрочно разорванный контракт с 24-летним украинцем, который истекает 30 июня 2021 года. По информации источника, Коваленко должен прибыть в Италию в ближайшие дни.

Отмечается, что в случае перехода Коваленко в "Аталанту" , в аренду пойдет Сэм Ламмерс, на которого претендуют "Парма" и "Дженоа".

В текущем сезоне во всех турнирах в составе "Шахтера" полузащитник провел 11 выступлений, в которых забил 4 гола. Портал Transfermarket оценивает футболиста в 6 миллионов евро.



Напомним, что украинец может пройти медосмотр в итальянском клубе уже на этих выходных.