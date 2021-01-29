Луческу: В Шахтере все было прекрасно, пока я общался непосредственно с Ахметовым

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу, который в 2004-2016 годах возглавлял донецкий " Шахтер ", рассказал о своих принципах работы в командах.

Каждый раз, когда я начинал работать в клубе, думал, что проработаю там сто лет. Никогда не шел на год или два. Мое кредо - контролировать все процессы, связанные с командой. И очень важны отношения и прямой контакт между владельцем и тренером. У меня всегда были прекрасные отношения с президентами клубов, в которых я работал. В "Интере", "Брешии", "Бешикташе", "Галатасарае" и особенно - в "Шахтере". Вместе с Ринатом Ахметовым мы принимали решение, обменивались мнениями, обсуждали футбол.

Как правило, владельцы клубов - крупные бизнесмены. И они прекрасно разбираются в отношениях с людьми. Будь то Ахметов, Берлускони, Аньелли, Моратти ...Им приходится управлять десятками тысяч сотрудников в бизнесе. Разумеется, управлять клубом не проблема.

В «Шахтере» все было прекрасно, пока я непосредственно общался с Ахметовым. Как только прямого общения не стало, все изменилось. Это был сложный период, когда владелец не мог приезжать на матчи, мы долго не виделись с ним. Президент клуба определяет философию. И тренер, который работает с командой, должен полностью эту философию разделять. Если их взгляды на футбол будут разными, успеха не ждите.