Палкин улетел в Турцию вместе с Шахтером - в списке 31 игрок

Утром 29 января "горняки" совершили перелет из Киева в Анталью. Вместе с футболистами и тренерским штабом на сбор отправился менеджмент клуба во главе с генеральным директором Сергеем Палкиным.

Прибыв в Белек, чемпионы Украины привычно расположились в гостинице Regnum Carya Golf & Spa Resort. Там партнеров по команде уже ожидала группа игроков, которые не летали во время паузы в Киев.

Читайте также Коваленко на выходных может пройти медосмотр в Аталанте

Всего в сборе будет участвовать 31 футболист "Шахтера". К "оранжево-черным" присоединились Исмаили и Максим Малышев.

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Евгений Гриценко

Защитники: Додо, Валерий Бондарь, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Виктор Корниенко, Исмаили

Полузащитники: Максим Малышев, Тарас Степаненко, Майкон, Сергей Болбат, Маркос Антонио, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Георгий Судаков, Марлос, Тете, Манор Соломон, Тайсон, Евгений Коноплянка, Михаил Мудрик, Дентиньо, Фернандо, Маркиньос Сиприано

Нападающие: Жуниор Мораес, Богдан Вьюнник

Второй сбор "Шахтера" в Белеке продлится до 5 февраля.