Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Палкин улетел в Турцию вместе с Шахтером - в списке 31 игрок
Нашлось место и для Максима Малышева
Утром 29 января "горняки" совершили перелет из Киева в Анталью. Вместе с футболистами и тренерским штабом на сбор отправился менеджмент клуба во главе с генеральным директором Сергеем Палкиным.
Прибыв в Белек, чемпионы Украины привычно расположились в гостинице Regnum Carya Golf & Spa Resort. Там партнеров по команде уже ожидала группа игроков, которые не летали во время паузы в Киев.
Всего в сборе будет участвовать 31 футболист "Шахтера". К "оранжево-черным" присоединились Исмаили и Максим Малышев.
Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Евгений Гриценко
Защитники: Додо, Валерий Бондарь, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Виктор Корниенко, Исмаили
Полузащитники: Максим Малышев, Тарас Степаненко, Майкон, Сергей Болбат, Маркос Антонио, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Георгий Судаков, Марлос, Тете, Манор Соломон, Тайсон, Евгений Коноплянка, Михаил Мудрик, Дентиньо, Фернандо, Маркиньос Сиприано
Нападающие: Жуниор Мораес, Богдан Вьюнник
Второй сбор "Шахтера" в Белеке продлится до 5 февраля.
Популярное сейчас
- С Русиным, Гармашем и Волошиными. После ОАЭ Динамо отправилось в Турцию
- Второй после Дуэлунда? В киевское Динамо сватают игрока сборной Дании
- Клопп снова бьет Моуриньо. Тоттенхэм - Ливерпуль 1:3. Видео голов и обзор матча
- Коваленко все ближе к Аталанте, вариант продажи для Лунина. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
- Больше не малыш. Фернандо Торрес шокировал общественность невероятной мускулатурой. ФОТО