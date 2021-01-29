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Заря - МФМ: видео онлайн трансляция матча
Луганчане впервые в истории встретится с командой из Нигерии
Луганский коллектив начинает второй сбор поединком с экзотической для нашего слуха командой из Нигерии. МФМ после шести туров занимает девятое место в своём национальном чемпионате среди 20 участников. Любопытно, что сейчас в Нигерии нет зимнего перерыва: ближайший соперник "Зари" последний официальный матч провёл 24 числа этого месяца, а до конца января выйдет на поле ещё раз в игре чемпионата страны.
Смотрите матч "Заря" - МФМ бесплатно прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ФК "Заря". Также у вас есть возможность следить за игрой в событийном онлайне на UA-Футбол
Товарищеский матч
29 января. Турция. Начало в 16:00
"Заря" (Луганск, Украина) - МФМ (Лагос, Нигерия)
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