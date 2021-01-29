Заря - МФМ: видео онлайн трансляция матча

Луганский коллектив начинает второй сбор поединком с экзотической для нашего слуха командой из Нигерии. МФМ после шести туров занимает девятое место в своём национальном чемпионате среди 20 участников. Любопытно, что сейчас в Нигерии нет зимнего перерыва: ближайший соперник "Зари" последний официальный матч провёл 24 числа этого месяца, а до конца января выйдет на поле ещё раз в игре чемпионата страны.

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Товарищеский матч

29 января. Турция. Начало в 16:00

"Заря" (Луганск, Украина) - МФМ (Лагос, Нигерия)