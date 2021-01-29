Клейтон не полетел на второй сбор Динамо из-за травмы

Полузащитник "Динамо" Клейтон не полетел с командой на второй сбор в Турцию.

Как пишет Sport.ua, на сборе в ОАЭ Клейтон получил травму задней поверхности бедра. Залечивать повреждение бразилец будет в Киеве.

Ранее Клейтон заявлял, что счастлив в "Динамо".