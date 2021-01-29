  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Клейтон не полетел на второй сбор Динамо из-за травмы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клейтон не полетел на второй сбор Динамо из-за травмы

Премьер-лига
(1 голосов)

Он остался в Киеве

Клейтон не полетел на второй сбор Динамо из-за травмы
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Клейтон не полетел с командой на второй сбор в Турцию.

Как пишет Sport.ua, на сборе в ОАЭ Клейтон получил травму задней поверхности бедра. Залечивать повреждение бразилец будет в Киеве.

Ранее Клейтон заявлял, что счастлив в "Динамо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Клейтон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FC Energy (Новая Каховка)
29.01.2021 в 15:40
Хрусталь, пора заканчивать
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...