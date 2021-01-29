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Колос - Динамо Тбилиси: видео онлайн трансляция
Шестая команда УПЛ против чемпиона Грузии
Участник квалификации Лиги Европы от Украины, ковалёвский "Колос", сегодня проведёт спарринг с тбилиским "Динамо". Грузинский клуб выиграл два последних чемпионата страны. Напомним, что в Грузии чемпионат продолжает проводиться по системе "весна - осень". Предыдущий сезон завершился в декабре, а старт нового запланирован на конец февраля.
Прямую трансляцию поединка организовывает пресс-служба ФК "Динамо". Следить за игрой вы также можете в событийном онлайне на UA-Футбол здесь.
Товарищеский матч
29 января. Турция. Начало в 15:30
"Колос" (Ковалёвка, Украина) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия)
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