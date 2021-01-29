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Александрия - Арда: видео онлайн трансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Второй матч за день

Александрия - Арда: видео онлайн трансляция
Новина українською

Сегодня "Александрия" проведёт уже второй спарринг. После утренней игры с юношеской командой "Аланияспора", завершившейся минимальной победой "горожан" 1:0, подопечные Владимира Шарана вновь выйдут на поле уже в другом составе. На этот раз соперником будет болгарский клуб "Арда". Соперник александрийцев после 16 туров национального чемпионата занимает четвёртое место и проиграл пока лишь раз.

Смотрите прямую трансляцию игры "Александрия" - "Арда" бесплатно прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала "горожан". Также у вас есть возможность следить за игрой в событийном онлайне на UA-Футбол здесь.

Товарищеский матч
29 января. Турция. Начало в 16:00
"Александрия" (Украина) - "Арда" (Кырджали, Болгария)

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В статье: ФК Александрия Арда (Кырджали)
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