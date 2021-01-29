Защитник Ингульца: Когда играешь в Первой лиге, то не все готовы проводить с тобой спарринги

Защитник " Ингульца " Денис Балан рассказал о том, как проходят турецкие сборы команды.

"На сборах закладывается фундамент. Хорошая атмосфера, хорошие поля, все отлично.

Хорошие спорринг-партнеры. Все команды из высших лиг. Когда играешь в Первой лиге, то не все готовы с тобой проводить матчи. Когда играешь в Премьер-лиге, то более именитые команды готовы выходить и играть с нами", - сказал Балан.