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Защитник Ингульца: Когда играешь в Первой лиге, то не все готовы проводить с тобой спарринги

Премьер-лига
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Нынешними сборами в Турции Ингулец доволен

Защитник Ингульца: Когда играешь в Первой лиге, то не все готовы проводить с тобой спарринги
Новина українською

Защитник "Ингульца" Денис Балан рассказал о том, как проходят турецкие сборы команды.

"На сборах закладывается фундамент. Хорошая атмосфера, хорошие поля, все отлично.

Хорошие спорринг-партнеры. Все команды из высших лиг. Когда играешь в Первой лиге, то не все готовы с тобой проводить матчи. Когда играешь в Премьер-лиге, то более именитые команды готовы выходить и играть с нами", - сказал Балан.

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В статье: Денис Балан Ингулец (Петрово)
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Источник:
ТК Футбол

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