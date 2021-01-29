Премьер-лига
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Защитник Ингульца: Когда играешь в Первой лиге, то не все готовы проводить с тобой спарринги
Нынешними сборами в Турции Ингулец доволен
Защитник "
"На сборах закладывается фундамент. Хорошая атмосфера, хорошие поля, все отлично.
Хорошие спорринг-партнеры. Все команды из высших лиг. Когда играешь в Первой лиге, то не все готовы с тобой проводить матчи. Когда играешь в Премьер-лиге, то более именитые команды готовы выходить и играть с нами", - сказал Балан.
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Источник:ТК Футбол
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