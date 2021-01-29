Днепр-1 готов выложить 5 млн евро за бразильского форварда

" Днепр-1 " проявляет серьёзную заинтересованность в 27-летнем форварде бразильского "Фламенго" Витиньо. Об этом сообщает портал Fla Resenha со ссылкой на журналиста Густаво Энрике в "Твиттере".

По информации источника, "Днепр" готов заплатить за экс-игрока "армейцев" 5 млн евро.

Ранее появилась информация, что днепровский клуб достиг договорённости об аренде из "Фламенго" 21-летнего бразильского вингера Билла .

Отметим, что Витиньо имеет опыт выступлений в Европе, поиграв 1,5 года за московский ЦСКА.

В текущем сезоне форвард провел 27 поединков за "Фламенго", в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.