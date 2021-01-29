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Днепр-1 готов выложить 5 млн евро за бразильского форварда

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепряне интересуются нападающим Фламенго

Днепр-1 готов выложить 5 млн евро за бразильского форварда
Новина українською

"Днепр-1" проявляет серьёзную заинтересованность в 27-летнем форварде бразильского "Фламенго" Витиньо. Об этом сообщает портал Fla Resenha со ссылкой на журналиста Густаво Энрике в "Твиттере".

По информации источника, "Днепр" готов заплатить за экс-игрока "армейцев" 5 млн евро.

Ранее появилась информация, что днепровский клуб достиг договорённости об аренде из "Фламенго" 21-летнего бразильского вингера Билла.

Отметим, что Витиньо имеет опыт выступлений в Европе, поиграв 1,5 года за московский ЦСКА.

В текущем сезоне форвард провел 27 поединков за "Фламенго", в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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В статье: Витиньо СК Днепр-1
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Комментарии (3)
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Acsakal (Kharkov)
29.01.2021 в 18:04
А спочатку борги по зарплаті Дніпро-1 викласти не готовий? 2 голи за 27 поєдинків - ще той "форвард". Здається тут швидше йдеться про чергове бєніне відмивання бабла.
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ascent (Луксор)
29.01.2021 в 18:00
Брехня, вот если бы за 10 лямов - тогда поверю...
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Dimka26 (Чернигов)
29.01.2021 в 17:36
Колома решил психануть?)) А фейр-плей не боится?) Последняя команда чемпионата и тратит 5 млн) Эточто-то новое.. Но скорее, на утку похоже
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