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Днепр-1 готов выложить 5 млн евро за бразильского форварда
Днепряне интересуются нападающим Фламенго
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По информации источника, "Днепр" готов заплатить за экс-игрока "армейцев" 5 млн евро.
Ранее появилась информация, что днепровский клуб достиг договорённости
Отметим, что Витиньо имеет опыт выступлений в Европе, поиграв 1,5 года за московский ЦСКА.
В текущем сезоне форвард провел 27 поединков за "Фламенго", в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.
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