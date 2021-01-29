Минай - Олимпик: смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча

В пятницу 29 января " Минай " на сборах в Турции сыграет свой второй спарринг.

Соперником закарпатцев будет донецкий "Олимпик".

Прямую трансляцию поединка организовывает пресс-служба "Миная". Следить за игрой вы также можете в событийном онлайне на UA-Футбол.

Товарищеский матч

29 января. Турция. Начало в 16:30

"Миная" - "Олимпик"