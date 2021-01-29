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Минай - Олимпик: смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча

Премьер-лига
(2 голосов)

Спарринг украинских команд в Турции

Минай - Олимпик: смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча
Новина українською

В пятницу 29 января "Минай" на сборах в Турции сыграет свой второй спарринг.

Соперником закарпатцев будет донецкий "Олимпик".

Прямую трансляцию поединка организовывает пресс-служба "Миная". Следить за игрой вы также можете в событийном онлайне на UA-Футбол.

Товарищеский матч

29 января. Турция. Начало в 16:30

"Миная" - "Олимпик"

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В статье: Олимпик (Донецк) ФК Минай
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