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Минай - Олимпик: смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча
Спарринг украинских команд в Турции
В пятницу 29 января "
Соперником закарпатцев будет донецкий "Олимпик".
Прямую трансляцию поединка организовывает пресс-служба "Миная". Следить за игрой вы также можете в событийном онлайне на UA-Футбол.
Товарищеский матч
29 января. Турция. Начало в 16:30
"Миная" - "Олимпик"
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