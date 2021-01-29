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Александрия в первом спарринге дня переиграла молодежку турецкого Аланияспора

Премьер-лига
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Команда Шарана проводит два спарринга за день

Александрия в первом спарринге дня переиграла молодежку турецкого Аланияспора
Новина українською

В пятницу 29 января "Александрия" в Турции провела сразу два спарринга.

Утром "горожане" сыграли против молодежной команды турецкой "Аланьияспора".

Благодаря единственному голу с пенальти Максима Третьякова победу праздновала украинская команда.

Отметим, что в эти минуты "Александрия" проводит еще один спарринг – против болгарского клуба "Арда".

Александрия — Аланьяспор U-19 1:0

Гол: Третьяков (9, с пенальти)

Александрия: Борисенко, Пашаев, Дришлюк, Стецьков, Мирошниченко, Дудка, Калюжный, Глоба, Новиков, Шастал, Третьяков.

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В статье: ФК Александрия
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