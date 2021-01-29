Александрия в первом спарринге дня переиграла молодежку турецкого Аланияспора

В пятницу 29 января " Александрия " в Турции провела сразу два спарринга.

Утром "горожане" сыграли против молодежной команды турецкой "Аланьияспора".

Благодаря единственному голу с пенальти Максима Третьякова победу праздновала украинская команда.

Отметим, что в эти минуты "Александрия" проводит еще один спарринг – против болгарского клуба "Арда".

Александрия — Аланьяспор U-19 1:0

Гол: Третьяков (9, с пенальти)

Александрия: Борисенко, Пашаев, Дришлюк, Стецьков, Мирошниченко, Дудка, Калюжный, Глоба, Новиков, Шастал, Третьяков.