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Александрия в первом спарринге дня переиграла молодежку турецкого Аланияспора
Команда Шарана проводит два спарринга за день
В пятницу 29 января "
Утром "горожане" сыграли против молодежной команды турецкой "Аланьияспора".
Благодаря единственному голу с пенальти Максима Третьякова победу праздновала украинская команда.
Отметим, что в эти минуты "Александрия" проводит еще один спарринг –
Александрия — Аланьяспор U-19 1:0
Гол: Третьяков (9, с пенальти)
Александрия: Борисенко, Пашаев, Дришлюк, Стецьков, Мирошниченко, Дудка, Калюжный, Глоба, Новиков, Шастал, Третьяков.
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