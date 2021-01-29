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31 января Шахтер проведет два спарринга. Добавилась словенская Мура
Полный список спарринг-партнеров Шахтера на втором сборе
Донецкий "
У горняков добавился один соперник – утром 31 января команда Каштру сыграет со словенской "Мурой".
Полный список спарринг-партнеров Шахтера выглядит следующим образом:
- 31 января, 10:00. "Шахтер" – "Мура" (Мурска-Собота, Словения)
- 31 января, 16:00. "Шахтер" – "Црвена Звезда" (Белград, Сербия)
- 3 февраля, 16:00. "Шахтер" – "Слован" (Братислава, Словакия)
- 5 февраля, 10:00. "Шахтер" – "Локомотив" (Тбилиси, Грузия)
Напомним, в течение первого тренировочного сбора "Шахтер" провел три спарринга. Два из них "Шахтер" сыграл вничью (с "Лехом" и "Лудогорцем"), а также обыграл "Силекс".
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Источник:ФК Шахтер
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