31 января Шахтер проведет два спарринга. Добавилась словенская Мура

Донецкий " Шахтер " обновил список спарринг-партнеров на втором учебно-тренировочном сборе в Турции.

У горняков добавился один соперник – утром 31 января команда Каштру сыграет со словенской "Мурой".

Полный список спарринг-партнеров Шахтера выглядит следующим образом:

31 января, 10:00. "Шахтер" – "Мура" (Мурска-Собота, Словения)

31 января, 16:00. "Шахтер" – "Црвена Звезда" (Белград, Сербия)

3 февраля, 16:00. "Шахтер" – "Слован" (Братислава, Словакия)

5 февраля, 10:00. "Шахтер" – "Локомотив" (Тбилиси, Грузия)

Напомним, в течение первого тренировочного сбора "Шахтер" провел три спарринга. Два из них "Шахтер" сыграл вничью (с "Лехом" и "Лудогорцем"), а также обыграл "Силекс".