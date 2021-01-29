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Четыре попадания в каркас и победный от Лунева. Заря обыграла представителя Нигерии

Премьер-лига
(1 голосов)

Доминировали всю игру

Четыре попадания в каркас и победный от Лунева. Заря обыграла представителя Нигерии
UA-Футбол
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В своем очередном матче на турецких сборах луганская "Заря" сыграла против представителя Нигерии - ФК "МФМ". Виктор Скрипник решил немного разгрузить состав, доверив с первых минут место молодым Алефиренко и Мильченко.

Первый тайм напомнил улицу с движением только в одну сторону, так как все самое интересное происходило у ворот "МФМ". Украинский клуб на протяжении всех 45 минут давил соперника, в основном строя свои атаки через левый фланг, где играл Жуниньо. Ворота соперника казались неприступной крепостью - четырежды "Заря" попадала в каркас (не везло Назарине, Кабаеву и Жуниньо), а единственный гол еще и был отменен из-за офсайда. Тотальное невезение, если суммировать кратко.

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На второй тайм Скрипник перетасовал состав, что быстро принесло свои плоды - "Заря" заработала пенальти, который после исполнил Кабаев. "Наконец-то!", - подумали болельщики луганчан, вот только радовались они не долго. Судья быстро помог сопернику восстановить паритет, назначив 11-метровый также и в ворота Мацапуры - 1:1.

Бронзовый призер прошлого сезона УПЛ продолжал играть первым номером, пытаясь вырвать победу. Сделать это удалось уже ближе к завершению поединка - Лунев получил мяч на правом краю штрафной, а после пробил голкипера соперника - 2:1. Забивать после этого мог, а скорее и должен был, Демченко, но вратарь "МФМ" сыграл в эпизоде надежно. Справедливая победа "Зари", которая доминировала большую часть всего матча.

"Заря" - "МФМ" 2:1
Голы: Кабаев 47 (п), Лунев 80 - 49 (п)
"Заря" (первый тайм): Василь - Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо - Назарина - Хомченовский, Мильченко, Кабаев - Алефиренко, Гладкий
"Заря" (второй тайм): Мацапура - Гринь, Иванисеня, Абу Хана, Цыганикс - Казаков - Кочергин, Демченко, Кабаев - Лунёв, Алахьяр

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Кабаев
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Комментарии (1)
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Одіссей (Донецьк)
29.01.2021 в 18:03
Хорошо играли ...из все кого смотрел Заря играла лучше всех.
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