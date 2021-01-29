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Клейтон повредил заднюю поверхность бедра. Известны сроки восстановления форварда
Что такое не везет
Киевское "Динамо" подтвердило информацию о
Сообщается, что футболист получил повреждение мышцы задней поверхности бедра, поэтому останется на лечении в Киеве. Он пропустит весь второй сбор. Ориентировочный срок восстановления динамовца - от 10-ти до 14-ти дней.
Напомним, на сбор в Турцию отправились сразу три команды киевлян - основная, молодежная и юношеская. Подготовка ко второй части сезона продлится до 8 февраля.
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Источник:ФК Динамо
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