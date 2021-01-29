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Клейтон повредил заднюю поверхность бедра. Известны сроки восстановления форварда

Премьер-лига
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Что такое не везет

Клейтон повредил заднюю поверхность бедра. Известны сроки восстановления форварда
Новина українською

Киевское "Динамо" подтвердило информацию о травме нападающего команды Клейтона, из-за которой он не полетел на турецкий сбор команды.

Сообщается, что футболист получил повреждение мышцы задней поверхности бедра, поэтому останется на лечении в Киеве. Он пропустит весь второй сбор. Ориентировочный срок восстановления динамовца - от 10-ти до 14-ти дней.

Напомним, на сбор в Турцию отправились сразу три команды киевлян - основная, молодежная и юношеская. Подготовка ко второй части сезона продлится до 8 февраля.

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В статье: Динамо (Киев) Клейтон
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Источник:
ФК Динамо

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