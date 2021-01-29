Колос сыграл вничью с чемпионом Грузии, Костышин заработал удаление

В пятницу 29 января " Колос " провел свой очередной спарринг в Турции. На этот раз команда Руслана Костишина встретилась с чемпионом Грузии - "Динамо" (Тбилиси).

"Динамо" забило свой гол в середине первого тайма после того как получил травму Алексей Зозуля, но игра не была остановлена. Грузины воспользовались позиционной ошибкой обороны "Колоса" и открыли счет в матче.

До перерыва счет не изменился.

На 58-й минуте Руслан Костышин провел массированную сессию замен - на поле появились восемь новых игроков. Сам же руководитель "Колоса" чуть позже получил красную карточку от арбитра за эмоции у кромки поля.

В конце игры "Колос" устроил финальный штурм и все-таки отыгрался - уже в компенсированное арбитром время Павел Ориховский заработал штрафной метрах в двадцати от ворот и сам же реализовал этот стандарт. 1:1.

На сборе в Турции ковалевцы проведут еще два спарринга - даты и соперники уточняются.

"Колос" (Украина) - "Динамо Тбилиси" (Грузия) 1:1

Голы: Ориховский (90+3) - Споркследе (18)

"Колос": Кучерук (Кучеренко, 46), Зозуля (Мораренко, 20, Кравченко, 55), Новак (Гавриш, 58), Петров (ИНП, 46), Черноморец, Богданов (Милько, 58), Задоя (Нгамба, 58, Коваль, 81), Данфи (Ильин, 58), Лысенко (Костышин, 58), Селезнев (Хлебас, 58), Исаенко (Ориховский, 58).

Видео голов матча:

Весь матч: