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Худжамов: У Коваленко есть футбольный интеллект, но хейт в Украине влиял на игрока
Виктор все ближе к Аталанте
Экс-голкипер "Шахтера" Рустам Худжамов прокомментировал близкий переход
– У Коваленко неплохие перспективы в "Аталанте". На примере Малиновского видно, что украинцы могут при желании адаптироваться в чемпионате Италии. Витя молодой и перспективный игрок.
После успешной Лиги чемпионов, когда он только начинал играть за первую команду "Шахтера", у него были другие предложения из-за границы, но не все получилось так, как ему хотелось. Я считаю, что сейчас все у него может получиться.
- Какие качества Коваленко убедили "Аталанту" в его подписании?
– Я думаю, что работоспособность и футбольный интеллект. Он у него есть, но хейт в Украине влиял на игрока. Его проблемы были связаны не с неумением играть в футбол – в футбол Коваленко играть умеет, просто были моменты, которые ему помешали – хейт, отношение к нему.
- С переходом в "Аталанту" хейта может стать меньше?
– Может быть и больше, но уже время прошло, он адаптировался. Если "Аталанта" его берет, то они понимают, что возможный хейт они могут нивелировать взаимоотношениями внутри клуба.
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