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Худжамов: У Коваленко есть футбольный интеллект, но хейт в Украине влиял на игрока

Премьер-лига
(1 голосов)

Виктор все ближе к Аталанте

Худжамов: У Коваленко есть футбольный интеллект, но хейт в Украине влиял на игрока
Новина українською

Экс-голкипер "Шахтера" Рустам Худжамов прокомментировал близкий переход Виктора Коваленко в "Аталанту".

– У Коваленко неплохие перспективы в "Аталанте". На примере Малиновского видно, что украинцы могут при желании адаптироваться в чемпионате Италии. Витя молодой и перспективный игрок.

После успешной Лиги чемпионов, когда он только начинал играть за первую команду "Шахтера", у него были другие предложения из-за границы, но не все получилось так, как ему хотелось. Я считаю, что сейчас все у него может получиться.

- Какие качества Коваленко убедили "Аталанту" в его подписании?

– Я думаю, что работоспособность и футбольный интеллект. Он у него есть, но хейт в Украине влиял на игрока. Его проблемы были связаны не с неумением играть в футбол – в футбол Коваленко играть умеет, просто были моменты, которые ему помешали – хейт, отношение к нему.

- С переходом в "Аталанту" хейта может стать меньше?

– Может быть и больше, но уже время прошло, он адаптировался. Если "Аталанта" его берет, то они понимают, что возможный хейт они могут нивелировать взаимоотношениями внутри клуба.

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В статье: Рустам Худжамов Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
29.01.2021 в 19:25
Футбольний інтелект - явно не найсильніша риса Коваленка.
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Просто Квашин (Харьков)
29.01.2021 в 19:20
Пусть не читает,но проблема в том, что в шахтьоре к Вите относились как к Ло ху....
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Joyce (Donetsk)
29.01.2021 в 19:20
Глупости! Виктора критиковали за неумение быстро принимать решения и, вследствие этого, частую потерю мяча.
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+1
0
avatar
Wreck (Киев)
29.01.2021 в 19:08
Если у него есть интеллект, то он не читает наши комментарии о нем.
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0
-2


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