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Вербич: Пока восстанавливаюсь после травмы и пару дней буду тренироваться индивидуально

Премьер-лига
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В Турцию игрок отправился с небольшим повреждением

Вербич: Пока восстанавливаюсь после травмы и пару дней буду тренироваться индивидуально
Новина українською

Вингер "Динамо" Беньямин Вербич в интервью ТК "Футбол" рассказал, как будет проходить его восстановление от травмы и в чем основное отличие вторых сборов от первых.

"Мне всегда нравилась Турция, но и в Эмиратах было хорошо и тепло. Но здесь тоже будет хорошо, судя по погоде.

Для меня сборы будут отличаться тем, что сначала я буду не в группе, а потом уже потихоньку начну тренироваться. На вторых сборах будет больше спаррингов. Я пока восстанавливаюсь после травмы. Пару дней буду тренироваться индивидуально, а затем уже со всей командой", - сказал Вербич.

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В статье: Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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Источник:
ТК Футбол

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