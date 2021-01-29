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Вербич: Пока восстанавливаюсь после травмы и пару дней буду тренироваться индивидуально
В Турцию игрок отправился с небольшим повреждением
Вингер "
"Мне всегда нравилась Турция, но и в Эмиратах было хорошо и тепло. Но здесь тоже будет хорошо, судя по погоде.
Для меня сборы будут отличаться тем, что сначала я буду не в группе, а потом уже потихоньку начну тренироваться. На вторых сборах будет больше спаррингов. Я пока восстанавливаюсь после травмы. Пару дней буду тренироваться индивидуально, а затем уже со всей командой", - сказал Вербич.
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