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Забили первыми, но пропустили три. Александрия в спарринге проиграла болгарам
Второй спарринг команды Шарана за день
В пятницу 29 января "Александрия" на своем учебно-тренировочном сборе в Турции провела сразу два спарринга. Утром "горожане"
В противостоянии с болгарами "Александрия" открыла счет на 29-й минуте после того, как Дубра удачно сыграл головой после навеса с углового, однако удержать преимущество не сумела.
Во втором тайме "Арда" забила три гола и праздновала итоговую победу. 1:3 для "Александрии".
"Александрия" - "Арда" (Кырджали, Болгария) 1:3
Гол Александрии: Дубра (29)
Александрия: Олег Билык, Владислав Бабогло, Каспарс Дубра, Александр Мельник, Роман Вантух, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Валерий Лучкевич, Максим Третьяков, Денис Устименко, Артем Ситало.
Видео всего матча:
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