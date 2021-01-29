Забили первыми, но пропустили три. Александрия в спарринге проиграла болгарам

В пятницу 29 января "Александрия" на своем учебно-тренировочном сборе в Турции провела сразу два спарринга. Утром "горожане" обыграли молодежку турецкого "Аланьяспора" (1:0) , а вечером соперничали с болгарским клубом "Арда".

В противостоянии с болгарами "Александрия" открыла счет на 29-й минуте после того, как Дубра удачно сыграл головой после навеса с углового, однако удержать преимущество не сумела.

Во втором тайме "Арда" забила три гола и праздновала итоговую победу. 1:3 для "Александрии".

"Александрия" - "Арда" (Кырджали, Болгария) 1:3

Гол Александрии: Дубра (29)

Александрия: Олег Билык, Владислав Бабогло, Каспарс Дубра, Александр Мельник, Роман Вантух, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Валерий Лучкевич, Максим Третьяков, Денис Устименко, Артем Ситало.

Видео всего матча: