Трансфер Коваленко в Аталанту затягивается из-за поездки хавбека с Шахтером на сборы

Переход хавбека Виктора Коваленко из "Шахтера" в "Аталанту" может занять несколько больше времени, чем ожидалось, сообщает Tuttomercatoweb.

Все дело в том, что игрок вместе с командой отправился на сбор в Турцию.

Поэтому контакты, запланированные на утро субботы, могут быть немного отложены.

Впрочем, источник также сообщает, что между клубами есть доверие. Сейчас "Шахтер" ждет от "Аталанты" документы на переход футболиста.