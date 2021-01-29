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Трансфер Коваленко в Аталанту затягивается из-за поездки хавбека с Шахтером на сборы
Однако между клубами полное доверие
Переход хавбека
Все дело в том, что игрок вместе с командой отправился на сбор в Турцию.
Поэтому контакты, запланированные на утро субботы, могут быть немного отложены.
Впрочем, источник также сообщает, что между клубами есть доверие. Сейчас "Шахтер" ждет от "Аталанты" документы на переход футболиста.
Ранее итальянские СМИ писали о том, что на выходных Виктор должен пройти в "Аталанте" медосмотр, а официально трансфер должен быть закрыт до 1 февраля. При этом
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