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Трансфер Коваленко в Аталанту затягивается из-за поездки хавбека с Шахтером на сборы

Премьер-лига
(1 голосов)

Однако между клубами полное доверие

Трансфер Коваленко в Аталанту затягивается из-за поездки хавбека с Шахтером на сборы
Новина українською

Переход хавбека Виктора Коваленко из "Шахтера" в "Аталанту" может занять несколько больше времени, чем ожидалось, сообщает Tuttomercatoweb.

Все дело в том, что игрок вместе с командой отправился на сбор в Турцию.

Поэтому контакты, запланированные на утро субботы, могут быть немного отложены.

Впрочем, источник также сообщает, что между клубами есть доверие. Сейчас "Шахтер" ждет от "Аталанты" документы на переход футболиста.

Ранее итальянские СМИ писали о том, что на выходных Виктор должен пройти в "Аталанте" медосмотр, а официально трансфер должен быть закрыт до 1 февраля. При этом "горняки" получат за хавбека 1 млн евро.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
tuttomercatoweb

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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
29.01.2021 в 21:15
КАК КАШТРУ КОВАЛЕНКО ПРОДАВАЛ. На рынке Коваленка Каштру продавал, Никто за Коваленко цены не давал. Хоть многим в Коваленко нужда была, Но, видно, не всем подходила цена. — Хозяин, продашь нам 20-ку свою? — Продам. Я с утра с ней на рынке стою! — Не много ли просишь, Каштру, за неё? — Да где наживаться! Вернуть бы своё! — Уж больно 20-ка твоя худа! — Короновирус , проклятый. Прямо беда! — А много ль Коваленко валит голов? — Да мы голов не видали пока... Весь день на базаре Каштру торговал, Никто за Коваленко цены не давал. Один паренёк( похож как Шаблий) пожалел старика: — Папаша, рука у тебя нелегка! Я возле Виктора твоего постою, Авось продадим мы 20-ку твою... Идёт покупатель с тугим кошельком, И вот уж торгуется он с пареньком; — Коваленко продашь? — Покупай, коль богат... Виктор, гляди, не Виктор, а клад! — Да так ли! Уж выглядит больно худой! — Не очень жирен, но класно бьет головой... — А много ли Виктор забивает голов? — Не высмотришь за день — устанут глаза... Кашру посмотрел на 20-ку свою:.. — Зачем я, Витюша, тебя продаю? Коваленка своего не продам никому — Такая 20-ка нужна самому!
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Oлeкcин (Н.)
29.01.2021 в 21:27
Харьков, ХТЗ, из окна панельной хрущевки раздается громкий визг: "Квашин, пора домой!!!". "Иду, папа!" - из лужи во дворе кричит в ответ Просто. "Я не папа, я мама!" - мелькает в окне фигура, завернутая в 100% коричневую простынь. "А йух вас, петухов полярных, разберешь...", бормочет себе под нос Просто, заправляет в вытянутые на коленях треники пропахшую нафталином футболку с двумя полинялыми звездочками над размытым голубым ромбиком и под звуки "We were the champions" незабвенных Pink Floyd плетется в парадную с обветшавшей вывеской "Д...мо"...
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0
-2
ВасяКулебяка (Козливка)
29.01.2021 в 21:04
Будущий Шванштангер
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+1
-1
Alex-696 (Немирів)
29.01.2021 в 21:30
Може, Штангенциркуль?
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+1
0


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