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Исмаили: Семь месяцев. Такой паузы в игре я еще не делал
Бразилец возвращается к тренировкам с командой
Защитник "
– Поздравляем с возвращением! Как прошло твое восстановление? Как себя чувствуешь?
– Спасибо. Восстановление прошло хорошо. Процесс был долгий – все-таки семь месяцев. Я очень счастлив! Полностью готов, уверен в себе, рад, что снова буду тренироваться с командой, и думаю, что многое смогу сделать.
– Что говорят доктора и тренерский штаб: вернешься в общую группу?
– Будет переходный период после отпуска. Если бы не отпуск, наверное, я бы уже тренировался с командой. Посмотрим, вероятно, предстоит два-три дня индивидуальной работы, а затем смогу присоединиться к общей группе.
– Есть сожаление, что не получилось поучаствовать в первом сборе?
– Конечно, да. Всегда неприятно, когда готов меньше других. Возможно, это чуть усложняет мою задачу, но я надеюсь, что все сложится хорошо. Будем стараться. Думаю, мы подойдем готовыми к официальным поединкам – и я, и вся команда.
– Болельщики очень ждали твоего возвращения. С каким настроением прилетел на второй сбор?
– Такой паузы в игре я еще не делал. Настроен, хорошо себя чувствую и рад, что наконец-то возвращаюсь. Очень жду первой игры! Сейчас главное – восстановиться на сто процентов и снова стать важным элементом команды. Надеюсь, это получится и все мы сможем добиться трофеев с "Шахтером".
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