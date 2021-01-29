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Олимпик и Минай пободались в Турции, но сильнейшего не выявили
Интересное очное противостояние украинских команд
В пятницу 29 января в Турции состоялся товарищеский матч, в котором сыграли две украинские команды – "Олимпик" и "
Поединок смотрелся довольно живо и интересно.
Несмотря на то, что в первом тайме больше игру вели закарпатцы, счет в матче открыл "Олимпик" – Чогадзе уже на 4-й минуте приложился ударом с лету.
"Минай" сравнял на 29-й минуте после фланговой атаки с переводом в центр и завершающий ударом Угечукву.
После перерыва "Минай" смотрелся получше, однако счет в матче так и не изменился. 1:1 для двух украинских команд.
Олимпик (Донецк) - Минай (Ужгород) 1:1
Голы: Чогадзе 4 – Угечукву 29
Олимпик (1-й тайм): Альими - Снурницын, Драме, Пасич (Альваренга 30’), Хамелюк, Политыло, Романовский (Завийский 30’), Тейшейра, Чогадзе (Бенито 30’), Нкенг.
Олимпик (2-й тайм): Альими - Зотько, Векляк, Лебеденко (Пасич 60’), Альваренга, Хамелюк (игрок на просмотре 60’), Политыло (Романовский 60’), Тейшейра (Чогадзе 60’), Завийский, Бенито, Каргбо.
Минай (1-й тайм): Каниболоцкий – Матич, Карась, Малепе, Кныш, Петрусенко, Хахлёв, Пыняшко, Кожанов, Шпак, Угечукву
Минай (2-й тайм): Попович – Маембе, Кополовец, Чушенко, Ткачук, Снижко, Милевский, Ахмедзаде, Нуриев, Шиндер, Панчишин, Таран
Видео всего матча:
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