Олимпик и Минай пободались в Турции, но сильнейшего не выявили

В пятницу 29 января в Турции состоялся товарищеский матч, в котором сыграли две украинские команды – "Олимпик" и " Минай ".

Поединок смотрелся довольно живо и интересно.

Несмотря на то, что в первом тайме больше игру вели закарпатцы, счет в матче открыл "Олимпик" – Чогадзе уже на 4-й минуте приложился ударом с лету.

"Минай" сравнял на 29-й минуте после фланговой атаки с переводом в центр и завершающий ударом Угечукву.

После перерыва "Минай" смотрелся получше, однако счет в матче так и не изменился. 1:1 для двух украинских команд.

Олимпик (Донецк) - Минай (Ужгород) 1:1

Голы: Чогадзе 4 – Угечукву 29

Олимпик (1-й тайм): Альими - Снурницын, Драме, Пасич (Альваренга 30’), Хамелюк, Политыло, Романовский (Завийский 30’), Тейшейра, Чогадзе (Бенито 30’), Нкенг.

Олимпик (2-й тайм): Альими - Зотько, Векляк, Лебеденко (Пасич 60’), Альваренга, Хамелюк (игрок на просмотре 60’), Политыло (Романовский 60’), Тейшейра (Чогадзе 60’), Завийский, Бенито, Каргбо.

Минай (1-й тайм): Каниболоцкий – Матич, Карась, Малепе, Кныш, Петрусенко, Хахлёв, Пыняшко, Кожанов, Шпак, Угечукву

Минай (2-й тайм): Попович – Маембе, Кополовец, Чушенко, Ткачук, Снижко, Милевский, Ахмедзаде, Нуриев, Шиндер, Панчишин, Таран

Видео всего матча: