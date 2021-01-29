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Суркис: Пару раз играл в карты с Ахметовым. Выиграл, а потом проиграл
Всем известно это увлечение президента Динамо
Президент "
– В юности вы, говорят, профессионально играли в карты. В какую игру?
– Что значит профессионально? Я играл и сегодня умею играть. Я умею играть в преферанс, в деберц. Я играю во все коммерческие игры, в которые играли в мои годы. Если кто-то желает поиграть – пожалуйста. Научить кого-то – пожалуйста.
– Вы много выигрывали?
– Я много выигрывал и много проигрывал.
– Самый большой выигрыш помните?
– Не помню.
– А проигрыш?
– И проигрыш не помню. Такие вещи надо забывать. Потому что нервная система будет плохо работать.
– С Ринатом Ахметовым вы никогда не садились за стол играть?
– Было пару раз.
– Кто выигрывал?
– Ну, было, что в какую-то игру выиграл я, а потом ему проиграл.
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