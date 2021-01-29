Суркис: Пару раз играл в карты с Ахметовым. Выиграл, а потом проиграл

Президент " Динамо " Игорь Суркис рассказал о своем увлечении карточными играми.

– В юности вы, говорят, профессионально играли в карты. В какую игру?

– Что значит профессионально? Я играл и сегодня умею играть. Я умею играть в преферанс, в деберц. Я играю во все коммерческие игры, в которые играли в мои годы. Если кто-то желает поиграть – пожалуйста. Научить кого-то – пожалуйста.

– Вы много выигрывали?

– Я много выигрывал и много проигрывал.

– Самый большой выигрыш помните?

– Не помню.

– А проигрыш?

– И проигрыш не помню. Такие вещи надо забывать. Потому что нервная система будет плохо работать.

– С Ринатом Ахметовым вы никогда не садились за стол играть?

– Было пару раз.

– Кто выигрывал?

– Ну, было, что в какую-то игру выиграл я, а потом ему проиграл.