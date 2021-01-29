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Суркис: Пару раз играл в карты с Ахметовым. Выиграл, а потом проиграл

Премьер-лига
(1 голосов)

Всем известно это увлечение президента Динамо

Суркис: Пару раз играл в карты с Ахметовым. Выиграл, а потом проиграл
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о своем увлечении карточными играми.

– В юности вы, говорят, профессионально играли в карты. В какую игру?

– Что значит профессионально? Я играл и сегодня умею играть. Я умею играть в преферанс, в деберц. Я играю во все коммерческие игры, в которые играли в мои годы. Если кто-то желает поиграть – пожалуйста. Научить кого-то – пожалуйста.

– Вы много выигрывали?

– Я много выигрывал и много проигрывал.

– Самый большой выигрыш помните?

– Не помню.

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– А проигрыш?

– И проигрыш не помню. Такие вещи надо забывать. Потому что нервная система будет плохо работать.

– С Ринатом Ахметовым вы никогда не садились за стол играть?

– Было пару раз.

– Кто выигрывал?

– Ну, было, что в какую-то игру выиграл я, а потом ему проиграл.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Гордон

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Комментарии (6)
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Mexxxxx (Просяная)
29.01.2021 в 23:06
Так вот как чемпионства распредилялись. Последние годы Ахметов лучше играет...
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
29.01.2021 в 22:33
Проиграл Ахметов Луческу в Динамо
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0
-2
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Динамо-машина (Киев)
29.01.2021 в 22:21
Не верю, что Суркис не помнит свои самые большие выигрыш и проигрыш. Такие вещи невозможно забыть!
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+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
29.01.2021 в 22:02
Вот так Мораес и перешел в Шахтер
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+3
0
Chuzman
29.01.2021 в 22:20
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+1
0
Просто Квашин (Харьков)
29.01.2021 в 22:52
иуда чмораес...
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0
0


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