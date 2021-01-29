Луческу о неудачах российских клубов в еврокубках: Для меня это загадка. РПЛ выше УПЛ в рейтинге УЕФА

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу, который ранее работал с "Зенитом", высказался относительно неудач российских клубов в нынешнем еврокубковом сезоне.

"Не понимаю, почему российские команды выиграли только один матч на всех на групповых этапах еврокубков.

Российский чемпионат выше украинского в рейтинге УЕФА, из РПЛ можно напрямую попасть в ЛЧ. Для меня это загадка. Во многом дело в конкуренции", – сказал Луческу.