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Луческу о неудачах российских клубов в еврокубках: Для меня это загадка. РПЛ выше УПЛ в рейтинге УЕФА

Премьер-лига
(1 голосов)

В группах еврокубков российские команды выиграли только один матч

Луческу о неудачах российских клубов в еврокубках: Для меня это загадка. РПЛ выше УПЛ в рейтинге УЕФА
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, который ранее работал с "Зенитом", высказался относительно неудач российских клубов в нынешнем еврокубковом сезоне.

"Не понимаю, почему российские команды выиграли только один матч на всех на групповых этапах еврокубков.

Российский чемпионат выше украинского в рейтинге УЕФА, из РПЛ можно напрямую попасть в ЛЧ. Для меня это загадка. Во многом дело в конкуренции", – сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
sport-express.ru

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Комментарии (5)
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Просто Квашин (Харьков)
29.01.2021 в 23:33
Встречаются два гея. Олексин рассказывает: — Ты знаешь. Я вчера такого мальчика снял, прелесть. Ну там вечер, шампусик, свечки, все путем. Подпоил его, выключил свет, встал на диван в позу, а он все не идет и не идет. Включаю свет, а он на другом диване в такой же позе стоит. Ну, скажи, не пи дарас ли он после этого!
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0
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velbag (Полтава)
29.01.2021 в 23:33
та кого цікавить думка цигана про свиней собачачих
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0
0
Oлeкcин (Н.)
29.01.2021 в 23:18
Недаром Цыгана приютили любители узкава мира!
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+1
-1
Лекарь (село Дарница)
29.01.2021 в 22:34
Долго еще нас будут кормить какими-то кусками от одного интервью? Смотрю на эту "журналистику" и диву даюсь. Сами ничего нормального написать не могут, интервьюеры здесь просто никчемные, "журналисты" безграмотные, так еще и чужое, в данном случае - катсапское, деребанят на кусочки. Тьху, бл*
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+4
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.01.2021 в 23:05
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