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Луческу о неудачах российских клубов в еврокубках: Для меня это загадка. РПЛ выше УПЛ в рейтинге УЕФА
В группах еврокубков российские команды выиграли только один матч
Главный тренер "
"Не понимаю, почему российские команды выиграли только один матч на всех на групповых этапах еврокубков.
Российский чемпионат выше украинского в рейтинге УЕФА, из РПЛ можно напрямую попасть в ЛЧ. Для меня это загадка. Во многом дело в конкуренции", – сказал Луческу.
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Источник:sport-express.ru
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Комментарии (5)
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