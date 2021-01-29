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5 млн евро и бонусы - президент Флуминенсе озвучил предложение Шахтера по Кайки

Премьер-лига
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Также в клубе ждут предложения от Манчестер Сити

5 млн евро и бонусы - президент Флуминенсе озвучил предложение Шахтера по Кайки
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Президент "Флуминенсе" Марио Биттенкур подтвердил, что у клуба есть трансферные предложения по 17-летнему форварду Кайки от "Шахтера" и "Манчестер Сити".

"По Кайки у нас есть предложение из Украины. "Манчестер Сити" уже проинформировал нас, что также отправит свое предложение. Пока что мы хотим продлить контракт Кайки.

"Шахтер" предложил 5 миллионов евро за 70% трансферных прав на Кайки. Также будут прописаны бонусы, так что цена может вырасти до 15 млн евро", - сказал Биттенкур.

Отметим, что сейчас соглашение Кайки и "Флуминенсе" действует до конца 2022 года. Однако он может перейти в другой клуб уже летом 2021-го, когда ему исполнится 18 лет (11 июня).

Каики - лучший бомбардир чемпионата Бразилии U-17 в 2020 году. Провел 2 матча за сборную Бразилии U-16.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манчестер Сити Кайки
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Источник:
Globo

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