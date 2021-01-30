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Шахтер - Мура. Анонс с прогнозом на первый матч второго сбора
В воскресенье 31-го января донецкий "Шахтер" проведет сразу два поединка в рамках второго тренировочного сбора в Белеке. Первый должен начаться уже в 10:00, соперником станет словенский клуб "Мура"
В целом до 5-го февраля подопечные Луиша Каштру планируют провести четыре матча, в будущем они должны еще сыграть с братиславским "Слованом" и загребской "Локомотивой". А уже в день матча с "Мурой" дончане проведут встречу против "Црвены Звезды".
Товарищеский матч
Шахтер 10:00 Мура
Трансляцию матча можно посмотреть на ТВ канале Shakhtar TV
В ожидании продажи Коваленко
На первом турецком сборе "горняки" сыграли вничью с польским "Лехом" (1:1) и "Лудогорцем" (2:2), обыграв в третьем поединке македонский "Силекс" (4:1). Затем часть футболистов Луиша Каштру осталась в Турции, а остальные получили несколько выходных для поездки домой и встречи с родными. Нельзя не отметить и возвращение после травмы Исмаили, который отправился на второй турецкий сбор в общей группе.
31 игрок значится в списке делегации "Шахтера" в Белеке, но уже в понедельник он может поредеть. Все же активные слухи об уходе Виктора Коваленко в "Аталанту" уже зимой явно имеют под собой почву, что подтвердили уже многие итальянские источники.
Вязкие словенцы, знающие толк в обороне
Словенская "Мура" 11-го февраля возобновляет внутренний чемпионат, поэтому для нее, как и для "Шахтера", второй турецкий сбор носит ключевое значение. Команда Анте Шимунджи после 19 туров в Первой лиге Словении занимает третье место.
В рамках первого сбора "Мура" разгромила "Капфенберг" (5:1) и "Войводину" (5:1), проиграв "Ротору" (1:2). Любопытно, что в национальном чемпионате у команды наиболее надежная оборона, пропустившая лишь 13 голов в 19 поединках.
Прогноз
Сложно предположить какой состав выберет Луиш Каштру на первый поединок дня. Впрочем, не думаем, что мы увидим в нем много голов и дело даже не в непривычно раннем времени начала. Просто "Мура" способна организовать надежную оборону и успешно сыграть вторым номером. Ну а "Шахтер" далеко не всегда форсирует события, даже уже пребывая в хорошем тренировочном и игровом тонусе.
Ставка: Тотал меньше (2,5)
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