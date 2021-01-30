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Шахтер - Црвена Звезда. Прогноз и анонс на второй матч за день

Премьер-лига
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В 16:00 воскресенья 31-го января "Шахтер" проведет второй поединок дня, соперником станет сербская "Црвена Звезда"

Шахтер - Црвена Звезда. Прогноз и анонс на второй матч за день
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Луиша Каштру отправились на второй сбор в составе из трех десятков игроков, поэтому логично, что начать игровую сессию было решено сразу двумя поединками.

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После встречи со словенской "Мурой" дончане проведут спаринг с белградским грандом.

Товарищеский матч

Шахтер 16:00 Црвена Звезда

Трансляцию матча можно посмотреть на ТВ канале Shakhtar TV

Возвращение Исмаили - фактор уверенности

В рамках первой фазы турецких сборов "горняки" пропускали в каждом матче, от "Лудогорца" и вовсе дважды. При этом связывать подобные результаты с отсутствием Исмаили, которое уже стало привычным, не стоит.

В целом команда Каштру не блещет надежностью при игре у своих ворот, поэтому любой матч, даже на сборах, начинает будто бы со счета 0:1. Тем не менее, Исмаили точно добавит вариативности при переходе в атаку и позволит вернуть Николая Матвиенко на более привычные роли в центре защиты.

С мыслями о "Милане"

Уже больше года Деян Станович работает с "Црвеной Звездой" и за это время ему удалось выиграть с командой чемпионство. Тем не менее, из квалификации Лиги чемпионов сербы вылетели еще в третьем раунде, уступив по пенальти кипрской "Омонии" (1:1, 2:4 пен). На групповой стадии Лиги Европы "Црвена Звезда" хорошо себя проявила и заняла второе место после "Хоффенхайма" вслед за "Гентом" и "Слованом" из Либерец.

В 1/16 финала Лиги Европы сербам попался в соперники "Милан" и в рамках подготовки к столь серьезному противостоянию на первом сборе были добыты победы над "Шленском" (4:0), "Уфой" (1:0) и "Академией Пандева" (5:0).

Прогноз

Команду Станковича смело можно назвать самым серьезным соперником "Шахтера" на сборах, причем на обеих их стадиях. Команды должны находиться на одинаковом уровне готовности, ведь им обеим предстоят в феврале матчи 1/16 финала Лиги Европы. Учитывая утренний поединок "Шахтера" против "Муры" и усталость после него, ставлю на сербов.

Ставка: Победа "Црвены Звезды" с форой (0)

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В статье: Шахтер (Донецк) Црвена Звезда (Белград)
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