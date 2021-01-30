Динамо - Лудогорец: видео онлайн трансляция

Киевляне начали второй сбор, первым соперником на котором будет чемпион Болгарии. Нынешней зимой с "Лудогорцем" уже встречался "Шахтёр". Дончане по ходу встречи вели с разницей в два гола, но не удержали преимущества.

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Товарищеский матч

30 января. Турция. Начало в 16:00

"Динамо" (Киев, Украина) - "Лудогорец" (Разград, Болгария)