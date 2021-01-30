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Динамо - Лудогорец: видео онлайн трансляция
Встреча лидеров чемпионатов Украины и Болгарии
Киевляне начали второй сбор, первым соперником на котором будет чемпион Болгарии. Нынешней зимой с "Лудогорцем" уже встречался "Шахтёр". Дончане по ходу встречи вели с разницей в два гола, но не удержали преимущества.
Смотрите матч "Динамо" - "Лудогорец" бесплатно прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ФК "Динамо". А
Товарищеский матч
30 января. Турция. Начало в 16:00
"Динамо" (Киев, Украина) - "Лудогорец" (Разград, Болгария)
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