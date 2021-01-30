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Динамо - Лудогорец: видео онлайн трансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Встреча лидеров чемпионатов Украины и Болгарии

Динамо - Лудогорец: видео онлайн трансляция
Новина українською

Киевляне начали второй сбор, первым соперником на котором будет чемпион Болгарии. Нынешней зимой с "Лудогорцем" уже встречался "Шахтёр". Дончане по ходу встречи вели с разницей в два гола, но не удержали преимущества.

Смотрите матч "Динамо" - "Лудогорец" бесплатно прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ФК "Динамо". А здесь вы найдёте текстовую трансляцию поединка, если у вас не получается посмотреть видео стрим.

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Товарищеский матч
30 января. Турция. Начало в 16:00
"Динамо" (Киев, Украина) - "Лудогорец" (Разград, Болгария)

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В статье: Динамо (Киев) Лудогорец (Разград)
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