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Коваленко прибудет в Бергамо для прохождения медосмотра до 1 февраля

Премьер-лига
(1 голосов)

Именно тогда закроется трансферное окно

Коваленко прибудет в Бергамо для прохождения медосмотра до 1 февраля
Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко вскоре отправится в Бергамо для прохождения медосмотра перед трансфером в "Аталанту". Об этом сообщает итальянское издание Calcio Atalanta со ссылкой на L'Eco di Bergamo.

Украинец должен прибыть в Италию в ближайшие три дня - 30, 31 января или 1 февраля. Сейчас он находится на сборе в Турции с "Шахтером".

Напомним, что трансферное окно в Италии закрывается 1 февраля. Сообщалось, что "горняки" могут выручить за Коваленко один млн евро. Контракт игрока с "Шахтером" действителен до лета этого года, но "бергамаски" хотят осуществить переход именно сейчас, учитывая недавний трансфер Папу Гомеса в “Севилью”.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
Calcio Atalanta

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Комментарии (3)
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FC Energy (Новая Каховка)
30.01.2021 в 15:02
Однме млн, насяйника
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Oлeкcин (Н.)
30.01.2021 в 14:53
Расскажите лучше про интерес Реала к Цыгановичу, ну или хотя бы Барселоны к Шапаренке :)
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
30.01.2021 в 14:46
Напишите ещё когда пойдёт покушать
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