Коваленко прибудет в Бергамо для прохождения медосмотра до 1 февраля

Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко вскоре отправится в Бергамо для прохождения медосмотра перед трансфером в "Аталанту". Об этом сообщает итальянское издание Calcio Atalanta со ссылкой на L'Eco di Bergamo.

Украинец должен прибыть в Италию в ближайшие три дня - 30, 31 января или 1 февраля. Сейчас он находится на сборе в Турции с "Шахтером".

Напомним, что трансферное окно в Италии закрывается 1 февраля. Сообщалось, что "горняки" могут выручить за Коваленко один млн евро. Контракт игрока с "Шахтером" действителен до лета этого года, но "бергамаски" хотят осуществить переход именно сейчас, учитывая недавний трансфер Папу Гомеса в “Севилью”.