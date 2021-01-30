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Переход Бутко в турецкий клуб сорвался – источник
Защитника связывали с "Эрзурумом"
Переход защитника "Шахтёра" Богдана Бутко в "Эрзурум ББ" сорвался, сообщает Динамомания.
Напомним, ранее "горняки" вылетели на сбор в Турцию, но 30-летнего фулбека не было в составе команды.
Ожидалось, что Бутко переберется в "Эрзурум", но переговоры сторон завершились неудачей.
Бутко связан контрактом с "Шахтёром" до конца сезона.
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