Переход защитника "Шахтёра" Богдана Бутко в "Эрзурум ББ" сорвался, сообщает Динамомания.

Напомним, ранее "горняки" вылетели на сбор в Турцию, но 30-летнего фулбека не было в составе команды.

Ожидалось, что Бутко переберется в "Эрзурум", но переговоры сторон завершились неудачей.

Бутко связан контрактом с "Шахтёром" до конца сезона.