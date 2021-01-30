Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Русин: Пока ключица меня не беспокоит, трудно только в физическом плане
Теперь у киевлян больше форвардов
Нападающий киевского "Динамо" Назарий Русин рассказал о своем восстановлении от перелома ключицы:
" - Поздравляем с рождением сына! Какое имя дали ребенку?
Олег, в честь брата.
- Тебе сложно сконцентрироваться на работе, когда такое событие произошло?
Нет, почему сложно. Я очень рад, что ребенок родился, но работа - есть работа, ребенок - есть ребенок.
- Ты вернулся в общую группу - как себя чувствуешь?
Пока, слава Богу, ключица меня не беспокоит. В плане ног, еще немного трудно мне. Но ничего, потихоньку, думаю, наберу форму.
- У тебя достойная конкуренция на позиции - Беседин, Супряга ...
Будем видеть на футбольном поле. Ребята сильные. Конкуренция только всем на руку", - сказал Назарий в интервью клубному каналу.
В этом сезоне Русин провел всего 19 минут на поле в составе "Динамо". Напомним, в ноябре во время двусторонки на базе киевлян нападающий сломал ключицу и только недавно восстановился от травмы.
Популярное сейчас
- Хачериди расторг контракт с брестским Динамо
- Динамо и Шахтер снова вытянут? Чем грозит Украине деградация в таблице коэффициентов. ВИДЕО
- Возвращение Исмаили, компенсация за Коваленко, лидерство Лиона. Главные новости за 29 января
- Суркис возмутился словам Сабо о Ференцвароше и вспомнил, как тот некрасиво ушел из Динамо
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО
- Больше не малыш. Фернандо Торрес шокировал общественность невероятной мускулатурой. ФОТО