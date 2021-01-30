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Русин: Пока ключица меня не беспокоит, трудно только в физическом плане

Премьер-лига
(2 голосов)

Теперь у киевлян больше форвардов

Русин: Пока ключица меня не беспокоит, трудно только в физическом плане
Новина українською

Нападающий киевского "Динамо" Назарий Русин рассказал о своем восстановлении от перелома ключицы:

" - Поздравляем с рождением сына! Какое имя дали ребенку?

Олег, в честь брата.

- Тебе сложно сконцентрироваться на работе, когда такое событие произошло?

Нет, почему сложно. Я очень рад, что ребенок родился, но работа - есть работа, ребенок - есть ребенок.

- Ты вернулся в общую группу - как себя чувствуешь?

Пока, слава Богу, ключица меня не беспокоит. В плане ног, еще немного трудно мне. Но ничего, потихоньку, думаю, наберу форму.

- У тебя достойная конкуренция на позиции - Беседин, Супряга ...

Будем видеть на футбольном поле. Ребята сильные. Конкуренция только всем на руку", - сказал Назарий в интервью клубному каналу.

В этом сезоне Русин провел всего 19 минут на поле в составе "Динамо". Напомним, в ноябре во время двусторонки на базе киевлян нападающий сломал ключицу и только недавно восстановился от травмы.

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В статье: Динамо (Киев) УПЛ Назарий Русин
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Источник:
Динамо Киев

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