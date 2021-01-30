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Без Цыганкова в заявке, но с Шапаренко в старте. Динамо объявило состав на игру с Лудогорцем

Премьер-лига
(1 голосов)

Беседин выйдет на острие атаки

Без Цыганкова в заявке, но с Шапаренко в старте. Динамо объявило состав на игру с Лудогорцем
Новина українською

Киевское "Динамо" сегодня, 30-го января, проведет свой первый спарринг на турецком сборе. Соперником столичного клуба станет действующий чемпион Болгарии "Лудогорец".

Главный наставник киевлян Мирча Луческу выбрал такой состав на игру: Бущан - Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Родригес, Буяльский, де Пена - Беседин.

Матч между "Динамо" и "Лудогорцем" начнется в 16:15. Текстовую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

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В статье: Динамо (Киев) Лудогорец (Разград) спарринг Николай Шапаренко
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