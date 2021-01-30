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ВИДЕО, как Динамо готовилось в Турции к Лудогорцу

Премьер-лига
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Сегодня на команду ждет спарринг

ВИДЕО, как Динамо готовилось в Турции к Лудогорцу
Новина українською

Киевское "Динамо" сегодня, 30-го января, проведет спарринг с действующим чемпионом Болгарии "Лудогорца". Накануне киевляне прибыли в Турцию и провели вечернюю тренировку. В день матча на игроков также ожидало занятие.

Футболисты выполняли физические упражнения и тренировали быструю обработку мяча.

Товарищеский матч против "Лудогроця" начнется в 16:15.

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В статье: Динамо (Киев) Лудогорец (Разград)
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