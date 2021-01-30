Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ВИДЕО, как Динамо готовилось в Турции к Лудогорцу
Сегодня на команду ждет спарринг
Киевское "Динамо" сегодня, 30-го января, проведет спарринг с действующим чемпионом Болгарии "Лудогорца". Накануне киевляне прибыли в Турцию и провели вечернюю тренировку. В день матча на игроков также ожидало занятие.
Футболисты выполняли физические упражнения и тренировали быструю обработку мяча.
Товарищеский матч против "Лудогроця" начнется в 16:15.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо - Лудогорец: видео онлайн трансляция
- Динамо - Лудогорец. Анонс и прогноз на первый матч турецкого сбора
- Возвращение Исмаили, компенсация за Коваленко, лидерство Лиона. Главные новости за 29 января
- Игорь Суркис рассказал, кому пришла идея пригласить в Динамо Луческу
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО
- Больше не малыш. Фернандо Торрес шокировал общественность невероятной мускулатурой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...