Динамо уступает чемпиону Болгарии

Киевское "Динамо" поединок против "Лудогорца" начало очень приятно. Наконец-то появились скорости, а также увеличился темп передвижения мяча по полю. Как итог - "бело-синие" практически всё время атаковали, оставив Бущана без работы.

Ну, и гол в ворота гранда болгарского футбола себя не заставил ждать. Его создал Шапаренко: прошёл по зоне левого полусреднего и отдал в центр штрафную, где один из защитников "Лудогорца" срезал мяч в свою рамку.

Где-то в середине первого тайма "Динамо" просто остановилось. То ли решили отыграть модель игры без мяча, то ли на большее время просто не хватает функционального состояния, но вторую четверть поединка уже разградцы регулярно катали мяч на киевской половине поля, а вот "бело-синих" в атаке практически не было видно. "Лудогорец" свой гол до перерыва также заслужил и забил его также не без помощи удачи: Бущан отбил перед собой дальний удар, снаряд срикошетил от Забарного точно к Каули.

Во втором тайме это снова было не то "Динамо", которое а) хотелось бы видеть, б) которое было в первые 20 минут игры. Ждём ответа от официальных лиц, почему так произошло. Пока же отмечаем, что второй мяч чемпион Болгарии забил очень легко: подача в середину вратарской, защитник Са замкнул.

Главное разочарование из-за поражения связано с тем, что Киев начинал хорошо, но затем просто сдулся. Следующий спарринг лидер УПЛ проведёт первого февраля против "Динамо" из Тбилиси.

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Товарищеский матч

"Динамо" (Киев, Украина) - "Лудогорец" (Разград, Болгария) 1:2

Голы: Вердон 23 (авт.) - Каули 39, Са 56

"Динамо": Бущан (Нещерет 46), Миколенко (Ванат 82), Попов, Забарный (Шабанов 59), Кендзёра (Н.Волошин 76), Сидорчук, Шапаренко (Леднев 69), Буяльский (Шепелев 69), де Пена (Сидклей 59), Родригеш (Караваев 59), Беседин (Супряга 76).