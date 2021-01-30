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Десна победила македонскую Шкендию в контрольном матче
Черниговчане забили три гола
В рамках подготовки ко второй части сезона УПЛ черниговская "Десна" провела контрольный поединок против македонской "Шкендии". Подопечные Александра Рябоконя одержали уверенную победу со счетом 3:1. В составе "бло-синих" голами отметились Тотовицкий, Будковский и Шевцов.
Товарищеский матч
Шкендия (Македония) - Десна (Украина) 1:3
Голы: Тотовицкий, 30 Будковский, 41, Шевцов, 72
Состав "Десны": Паст, Тамм (Гитченко, 70), Имереков (Ермаков, 80), Конопля (Полегенько, 70), Мостовой (Дима, 70), Белошевский (Безбородко, 70) Гуцуляк (Картушов, 70), Огиря (Домбровский, 70), Калитвинцев (Дегтярев, 70), Тотовицкий (Арвеладзе, 70), Будковский (Шевцов, 70)
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