Мура – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча горняков

Журналисты UA-Футбол прокомментируют товарищеский поединок между словенской "Мурой" и донецким "Шахтером".

Январь "горняки" проводят двумя спаррингами в Белеке – в 10:00 украинский гранд встретится с командой из Словении, а в 16:00 сыграют с "Црвеной Звездой". Журналисты UA-Футбол прокомментируют оба поединка. Как начнет вторую часть зимней подготовки "Шахтер"? На что Каштру собирается сделать акцент? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 31 января – в 9:55 по киевскому времени.