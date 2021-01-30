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Мура – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча горняков
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют товарищеский поединок между словенской "Мурой" и донецким "Шахтером".
Январь "горняки" проводят двумя спаррингами в Белеке – в 10:00 украинский гранд встретится с командой из Словении, а в 16:00 сыграют с "Црвеной Звездой". Журналисты UA-Футбол прокомментируют оба поединка. Как начнет вторую часть зимней подготовки "Шахтер"? На что Каштру собирается сделать акцент? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 31 января – в 9:55 по киевскому времени.
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