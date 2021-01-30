  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мура – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча горняков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мура – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча горняков

Премьер-лига
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Мура – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча горняков
UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют товарищеский поединок между словенской "Мурой" и донецким "Шахтером".

Читайте такжеШахтер - Мура. Анонс с прогнозом на первый матч второго сбора

Январь "горняки" проводят двумя спаррингами в Белеке – в 10:00 украинский гранд встретится с командой из Словении, а в 16:00 сыграют с "Црвеной Звездой". Журналисты UA-Футбол прокомментируют оба поединка. Как начнет вторую часть зимней подготовки "Шахтер"? На что Каштру собирается сделать акцент? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 31 января – в 9:55 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Товарищеский матч Мура (Словения) Шахтер (Донецк) спарринг Луиш Каштру Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...