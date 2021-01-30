Десна разорвала контракт с Вакулой. Игрок вернулся в Мариуполь

По вашему высокому мнению, если вернулся в Мариуполь, то значит дурак. Вот если бы в Кривой Рог, то это было бы совсем другое дело?... У каждого индивида разная ситуация и мотивация. Не зная её, нечего навешивать ярлыки на человека, тем более обвиняя его в олигофрении... Я разговаривал с ним ранее. когда он был в Мариуполе - вполне адекватный молодой парень и он вправе принять правильное для него решение...