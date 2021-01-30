Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Десна разорвала контракт с Вакулой. Игрок вернулся в Мариуполь
Такое решение принял наставник черниговчан Александр Рябоконь
Форвард донецкого "Шахтера" Владислав Вакула сообщил в своем инстаграме, что вернулся в "Мариуполь". Сделка прошла в формате арендного соглашения.
Примечательно, что Вакула 21-го января
FootBoom в свою очередь информирует, что такое решение инициировал главный тренер "Десны" Александр Рябоконь.
За "моряков" Вакула выступал с 2018 по начало 2020 года.
Первую половину текущего сезона 21-летний Вакула провел в стане "горняков" и принял участие в двух матчах УПЛ.
Популярное сейчас
- Динамо - Лудогорец: видео онлайн трансляция
- Хачериди: Динамо Брест должно мне приличную сумму. Возможно, будем судиться
- Изгнание из рая. Сорванный эпилог Алехандро Гомеса
- Львов продолжает всех разносить, Минай и Ворскла пока без побед. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
- Больше не малыш. Фернандо Торрес шокировал общественность невероятной мускулатурой. ФОТО