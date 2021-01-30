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Десна разорвала контракт с Вакулой. Игрок вернулся в Мариуполь

Премьер-лига
(2 голосов)

Такое решение принял наставник черниговчан Александр Рябоконь

Десна разорвала контракт с Вакулой. Игрок вернулся в Мариуполь
Новина українською

Форвард донецкого "Шахтера" Владислав Вакула сообщил в своем инстаграме, что вернулся в "Мариуполь". Сделка прошла в формате арендного соглашения.

Примечательно, что Вакула 21-го января пополнил состав "Десны", а уже нашел новую команду. Пресс-служба черниговской команды сообщила, что клуб принял решение разорвать арендное соглашение.

FootBoom в свою очередь информирует, что такое решение инициировал главный тренер "Десны" Александр Рябоконь.

За "моряков" Вакула выступал с 2018 по начало 2020 года.

Первую половину текущего сезона 21-летний Вакула провел в стане "горняков" и принял участие в двух матчах УПЛ.

Десна разорвала контракт с Вакулой. Игрок вернулся в Мариуполь - изображение 1
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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Владислав Вакула
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(2 голосов)
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Комментарии (5)
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Бутига (Чернигов)
30.01.2021 в 21:44
Мутная история, Рябоконь заявил- что это его решение.Подождем доп. информацию. Может тоже на установку в халате вышел.))
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Siren05 (Мариуполь)
30.01.2021 в 21:34
Да, для нас очень хорошая новость. Парень очень перспективный. Если переборет свой недостаток, излишнюю скованность и порой неуверенность в игре при своих неудачах, то может опять стать у нас одним из лидеров. Так что желаю ему быть посмелее и по спортивному злее, а в остальном у него всё в порядке...
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
30.01.2021 в 21:49
Прошу вибачення, а з якою метою він "может опять стать у нас одним из лидеров"?? Щоб потім знову побігати по замкненому колу і перейти до ...Маріуполя? "У самурая нет цели - только путь".(с)
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Artemanat (Кривой Рог)
30.01.2021 в 20:11
Дурак
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Siren05 (Мариуполь)
30.01.2021 в 21:04
По вашему высокому мнению, если вернулся в Мариуполь, то значит дурак. Вот если бы в Кривой Рог, то это было бы совсем другое дело?... У каждого индивида разная ситуация и мотивация. Не зная её, нечего навешивать ярлыки на человека, тем более обвиняя его в олигофрении... Я разговаривал с ним ранее. когда он был в Мариуполе - вполне адекватный молодой парень и он вправе принять правильное для него решение...
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