Вакула вернулся в Мариуполь

Форвард донецкого "Шахтера" Владислав Вакула сообщил в своем инстаграме, что вернулся в "Мариуполь". Вероятно, что сделка прошла в формате арендного соглашения.

Примечательно, что Вакула 21-го января пополнил состав черниговской "Десны" , а уже нашел новую команду.

За "моряков" Вакула выступал с 2018 по начало 2020 года.

Первую половину текущего сезона 21-летний Вакула провел в стане "горняков" и принял участие в двух матчах УПЛ.