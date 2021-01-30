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Вакула вернулся в Мариуполь
Хотя недавно перешел в "Десну"...
Форвард донецкого "Шахтера" Владислав Вакула сообщил в своем инстаграме, что вернулся в "Мариуполь". Вероятно, что сделка прошла в формате арендного соглашения.
Примечательно, что Вакула 21-го января
За "моряков" Вакула выступал с 2018 по начало 2020 года.
Первую половину текущего сезона 21-летний Вакула провел в стане "горняков" и принял участие в двух матчах УПЛ.
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
30.01.2021 в 20:11
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