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Олимпик минимально проиграл Будучности в товарищеском матче
Все решил 11-метровый в первом тайме
Сегодня "Олимпик" провел контрольный поединок в рамках подготовки к возобновлению сезона УПЛ. Подопечные Игоря Климовского потерпели минимальное поражение от "Будучности". Единственный гол в матче был забит с пенальти.
Товарищеский матч
30.01.2021. СП "Спорт-Центр", Анталия.
Будучность (Подгорица, Черногория) - Олимпик (Донецк) – 1:0.
Голы: Бозович 27’ (с пенальти).
Олимпик (1-й тайм): Чекотун - Зотько (Драме 30’), Векляк, Пасич, Снурницын (Лебеденко 30’), Хамелюк, Политыло, Тейшейра, Завийский, Каргбо.
Олимпик (2-й тайм): Альими - Драме, Векляк (Зотько 60’), Лебеденко, Альваренга (Снурницын 60’), Завийский (Бабенко 60’), Чогадзе, Политыло (Хамелюк 70’), Романовский, Бенито, Нкенг
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